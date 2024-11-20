توقعات بصعود جديد للذهب عالميًّا، والمحلي يقفز 115 جنيهًا خلال 48 ساعة

مازلت التوقعات العالمية لسعر الذهب تسير باتجاه الارتفاع مستقبلا فى أسعار الأونصة العالمية والتى شهدت انخفاضا خلال الأيام القليلة الماضية.

وكانت أسعار الذهب العالمية وصلت إلى أعلى مستوي لها فى الأيام الماضية مقتربة من 2800 دولار للأونصة قبل ان تتراجع وتتداول عند مستويات نحو 2600 دولار للأونصة.

توقعات أسعار الذهب العالمية

توقع مصرف "يو بي إس - UBS" السويسري وصول سعر الذهب إلى 2900 دولار للأوقية بنهاية عام 2025، بدعم من تصاعد حالة عدم اليقين العالمية، وسيطرة الجمهوريين على السلطتين التنفيذية والتشريعية بالولايات المتحدة، ورغبة المستثمرين في تنويع الأصول.

وقال البنك: إن سعر الذهب سوف يشهد فترة من الاستقرار بسبب قوة الدولار، ومخاوف زيادة حجم الإنفاق المالي للحكومة الأميركية، وتسبب ذلك في ارتفاع التضخم ومن ثم أسعار الفائدة.

ويشكل الذهب أداة للتحوط من التضخم لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

توقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوياتٍ قياسيةٍ جديدة في العام المقبل، بدعم من إقبال البنوك المركزية على المعدن الأصفر، وفي ظل توقعات باستمرار خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وأدرج البنك الأمريكي، الذهب كواحدٍ من أفضل أنواع السلع للاستثمار في عام 2025، متوقعا أن تمتد مكاسب هذا المعدن خلال رئاسة دونالد ترامب.

توقعات بوصول الذهب الي 3000 دولار

وشجع "جولدمان ساكس" المستثمرين لشراء الذهب، متوقعا وصول الأسعار إلى 3 آلاف دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025.

يذكر أن أسعار الذهب عاودت الارتفاع بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2021، لتتداول قرب مستويات 2600 دولار للأونصة.

زيادة سعر جرام 21 المحلي.

أما على المستوى المحلى فقدت شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال اليومين الماضيين بصورة كبيرة

وقفز جرام الذهب المحلى نحو 115 جنيهًا لعيار 21 الأكثر انتشارًا في السوق المحلي حيث وصل إلى مستوى 3745 جنيه بعد أن كان يسجل نحو 3630 جنيه.

وجاءت أسعار الذهب المحلية في الأسواق كالتالي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4280 جنيهًا، أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3210 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية اليوم الاربعاء

تراجعت أسعار الذهب اليوم بضغط من قوة الدولار، فيما يراقب المتداولون عن كثب التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.

انخفاض أسعار الذهب اليوم 0.5% خلال التعاملات

وانخفض سعر الذهب نحو 0.5%، الأمر الذي معه توقفت مكاسب المعدن الأصفر التي استمرت ليومين.

ارتفاع أسعار الذهب خلال الأسبوع مدعومة بالتوترات الجيوسياسية

ودعمت التوترات الجيوسياسية؛ ارتفاع سعر الذهب في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تحديث عقيدة نووية توسع شروط استخدام الأسلحة النووية.

وفي الوقت نفسه، شنت أوكرانيا أول ضربة لها داخل روسيا باستخدام صواريخ أمريكية.

الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين

يشار إلى أن المستثمرين يلجأون عادةً إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.

ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري

ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.3% اليوم الأربعاء ليتحقق تحسنًا طفيفًا بعد انخفاض استمر ثلاثة أيام.

مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي

كما يراقب المتداولون مسار تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن البنك المركزي تحول إلى سياسة التيسير النقدي، إلا أن وتيرة خفض الفائدة في المستقبل لا تزال غير واضحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا