الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

توقعات باستمرار مكاسب الدولار لنهاية العام الجاري والارتفاع 3% خلال 2025

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أظهرت بعض المؤشرات الأساسية في السوق أن الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي متأثرًا بعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض ربما يكون بلغ ذروته، مع انحسار التفاؤل الذي عززته الانتخابات الرئاسية الأميركية.

انخفاض مؤشر بلومبرج للدولار لليوم الثالث على التوالي أمس

يشار إلى أن مؤشر بلومبرج للدولار انخفض لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عامين.

<span style=
أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

احتمالات تحقيق مكاسب إضافية للعملة الأمريكية

وتظهر مؤشرات الزخم احتمالات تحقيق مكاسب إضافية للعملة الأمريكية ربما تكون محدودة على المدى القصير.

 تدفقات أموال المستثمرين أقل انحيازًا

وبحسب المتداولين، أصبحت تدفقات أموال المستثمرين أقل انحيازًا لاتجاه واحد وبدأت توقعات العملة الأمريكية تصبح أكثر حذرًا.

ارتفاع الدولار في سبتمبر مدعومًا بخطط ترامب

وشهدت عملة احتياطيات العالم ارتفاعًا منذ أواخر سبتمبر الماضي مدعومة جزئيًّا بخطط ترامب لرفع الرسوم الجمركية، والمخاوف من أن جدول أعماله سيقود لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما سيثني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة. 

<span style=
أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

فيما صعد  مؤشر بلومبرج للدولار الفوري 5.3% العام الجاري.

العملة الخضراء بلغت مستوى الشراء المفرط

و يظهر مؤشر "مؤشر الزخم" (ستوكاستيكس البطيء) الخاص بالدولار الأمريكي أن العملة الخضراء بلغت ما يُعرف بمستوى الشراء المفرط. 

<span style=
أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

تحركات العملات الرئيسية

وعن أبرز تحركات العملات الرئيسية في الأسواق، فجاءت كالآتي:

ارتفاع اليورو عقب تراجع دام 3 أشهر

وارتفع اليورو بعد أن لقي دعمًا عند مستوى 1.05 دولار أمريكي عقب تراجع استمر 3 شهور.

كما يوجد دعم فني إضافي للعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» عند أدنى مستوى لها خلال 2023 والبالغ 1.0448 دولار.

 صعوبة تجاوز الدولار مستوى 155 ينًّا يابانيًّا

ويواجه الدولار أيضًا صعوبة في تجاوز مستوى 155 ينًّا يابانيًّا، رغم أن محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا تجنب أمس الثلاثاء إعطاء إشارة واضحة بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي خلال ديسمبر المقبل.

<span style=
أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

توقعات استمرار الأداء القوي 

ووفقًا لـ «الشرق» تخلى خبراء استراتيجيون في "جولدمان ساكس" الشهر الجاري عن توقعاتهم طويلة الأمد بشأن انخفاض الدولار؛ إذ يرون أن هناك أسبابًا لاستمرار قوة العملة الأمريكية لفترة أطول.

سياسات ترامب الحمائية قد تعيد تأجيج التضخم في الولايات المتحدة 

وأشاروا إلى أن سياسات ترامب الحمائية قد تعيد تأجيج التضخم في الولايات المتحدة وتجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقلص وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، ما سيدفع مؤشر تجارة الدولار الأمريكي المرجح للارتفاع بنحو 3% خلال العام المقبل.

الدولار الأمريكي سيظل متذبذبًا في نطاق محدود خلال 2025

و يعتقد خبراء "مورجان ستانلي" أن الدولار الأمريكي سيظل متذبذبًا في نطاق محدود خلال 2025، فإنه يتوقع استمرار صعوده  في العام الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الدولار سعر الدولار الاحتياطي الفيدرالي الانتخابات الرئاسية التضخم في الولايات المتحدة الرئاسية الأميركية الرسوم الجمركية العملة الخضراء العملات الرئيسية بنك الاحتياطي الفيدرالي جولدمان ساكس دونالد ترامب مؤشر بلومبرج مكاسب الدولار أسعار الفائدة سعر الفائدة سعر الين سعر اليورو

الأكثر قراءة

الزمالك يتفق مع زيزو على تجديد التعاقد

سرقة الكهرباء تكلفك السجن والملايين، عقوبات صارمة بتعديلات قانون الكهرباء

حصاد مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين بالبرازيل (فيديو)

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

بالتأمين الإلزامي وصندوق تعويضات، قانون المسئولية الطبية يرى النور

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

منوعات

المزيد

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء

تعرف على سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها  بتحقيق الأمان والاستقرار

علي جمعة: زواج المسلمة بغير المسلم زنا، وتصحيح العقد بشروط (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية