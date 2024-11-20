توقعات باستمرار مكاسب الدولار لنهاية العام الجاري والارتفاع 3% خلال 2025

أظهرت بعض المؤشرات الأساسية في السوق أن الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي متأثرًا بعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض ربما يكون بلغ ذروته، مع انحسار التفاؤل الذي عززته الانتخابات الرئاسية الأميركية.

انخفاض مؤشر بلومبرج للدولار لليوم الثالث على التوالي أمس

يشار إلى أن مؤشر بلومبرج للدولار انخفض لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، بعد أن وصل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عامين.

أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

احتمالات تحقيق مكاسب إضافية للعملة الأمريكية

وتظهر مؤشرات الزخم احتمالات تحقيق مكاسب إضافية للعملة الأمريكية ربما تكون محدودة على المدى القصير.

تدفقات أموال المستثمرين أقل انحيازًا

وبحسب المتداولين، أصبحت تدفقات أموال المستثمرين أقل انحيازًا لاتجاه واحد وبدأت توقعات العملة الأمريكية تصبح أكثر حذرًا.

ارتفاع الدولار في سبتمبر مدعومًا بخطط ترامب

وشهدت عملة احتياطيات العالم ارتفاعًا منذ أواخر سبتمبر الماضي مدعومة جزئيًّا بخطط ترامب لرفع الرسوم الجمركية، والمخاوف من أن جدول أعماله سيقود لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، ما سيثني بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة.

أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

فيما صعد مؤشر بلومبرج للدولار الفوري 5.3% العام الجاري.

العملة الخضراء بلغت مستوى الشراء المفرط

و يظهر مؤشر "مؤشر الزخم" (ستوكاستيكس البطيء) الخاص بالدولار الأمريكي أن العملة الخضراء بلغت ما يُعرف بمستوى الشراء المفرط.

أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

تحركات العملات الرئيسية

وعن أبرز تحركات العملات الرئيسية في الأسواق، فجاءت كالآتي:

ارتفاع اليورو عقب تراجع دام 3 أشهر

وارتفع اليورو بعد أن لقي دعمًا عند مستوى 1.05 دولار أمريكي عقب تراجع استمر 3 شهور.

كما يوجد دعم فني إضافي للعملة الأوروبية الموحدة «اليورو» عند أدنى مستوى لها خلال 2023 والبالغ 1.0448 دولار.

صعوبة تجاوز الدولار مستوى 155 ينًّا يابانيًّا

ويواجه الدولار أيضًا صعوبة في تجاوز مستوى 155 ينًّا يابانيًّا، رغم أن محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا تجنب أمس الثلاثاء إعطاء إشارة واضحة بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي خلال ديسمبر المقبل.

أسعار الدولار وتوقعاته المستقبلية، فيتو

توقعات استمرار الأداء القوي

ووفقًا لـ «الشرق» تخلى خبراء استراتيجيون في "جولدمان ساكس" الشهر الجاري عن توقعاتهم طويلة الأمد بشأن انخفاض الدولار؛ إذ يرون أن هناك أسبابًا لاستمرار قوة العملة الأمريكية لفترة أطول.

سياسات ترامب الحمائية قد تعيد تأجيج التضخم في الولايات المتحدة

وأشاروا إلى أن سياسات ترامب الحمائية قد تعيد تأجيج التضخم في الولايات المتحدة وتجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يقلص وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، ما سيدفع مؤشر تجارة الدولار الأمريكي المرجح للارتفاع بنحو 3% خلال العام المقبل.

الدولار الأمريكي سيظل متذبذبًا في نطاق محدود خلال 2025

و يعتقد خبراء "مورجان ستانلي" أن الدولار الأمريكي سيظل متذبذبًا في نطاق محدود خلال 2025، فإنه يتوقع استمرار صعوده في العام الحالي.

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