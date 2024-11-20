توقعات بقفزة جديدة في أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم، على غرار التقديرات الصادرة عن مصرف الاستثمار العالمي «جولدمان ساكس»، توقع بنك «يو بي إس - UBS» ارتفاع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأونصة بحلول نهاية 2025.

زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وفقًا لتقديرات البنكين فإنه من المتوقع يحقق المعدن النفيس مزيدًا من المكاسب مع زيادة مشتريات البنوك المركزية.

أسعار الذهب، فيتو

وأشار "يو بي إس" إلى زيادة عمليات شراء الذهب من جانب البنوك المركزية، مرجحًا «تعزيز البنوك المركزية لاحتياطاتها من سبائك الذهب بهدف التنويع في ظل التوترات الجيوسياسية ومخاطر العقوبات، حيث لا تزال احتياطيات الذهب لدى العديد من هذه البنوك تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الأصول».

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

رجح محللو "يو بي إس" في مذكرة بحثية، أن تشهد أسعار الذهب فترة من الاستقرار أو التحركات الضيقة بسبب قوة الدولار، والمخاوف بشأن احتمال المزيد من التحفيز المالي أو زيادة الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة قبل أن تبدأ أسعار المعدن النفيس في الصعود مجددًا.

توقعات بارتفاعات أونصة الذهب لتصل لـ 2950 دولارًا في 2026

كما توقعوا أن ترتفع أسعار الذهب أكثر إلى 2950 دولارًا للأونصة بحلول نهاية عام 2026.

ارتفاع أسعار الذهب منذ مطلع العام الجاري

ارتفعت أسعار الذهب منذ مطلع العام حتى الآن بفضل شهية البنوك المركزية للمعدن الأصفر، وتحول بوصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير النقدي، والتوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط.

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