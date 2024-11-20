استفزاز اجتماعى!

لا أستسيغ التهوين من انزعاج كثيرين من افتتاح مطعم غير مصرى باهظ الثمن بشكل صارخ جدا.. صحيح لا أحد يجبر أحدا على ارتياد المطاعم الغالية، وصحيح أيضا أن هناك مطاعم أسعارها مناسبة وفي متناول فئات اجتماعية لا تصنف من الأغنياء بل تعد من الطبقة المتوسطة.. ولكن الصحيح أيضا في ذات الوقت إن وجود مطاعم وكافيهات أسعارها مرتفعة جدا يعد استفزازا اجتماعيا مثيرا للقلق!



فإن المجتمعات التى تحرص على أن يتوفر لها قدرا من التماسك تحاول أن تقلل التفاوت الطبقى لديها حتى لا يكون صارخا ومهددا لاستقرارها.



ومجتمعنا الآن أحوج ما يكون للتماسك ليس فقط لأنه يواجه تحديات عديدة ومتنوعةَ، منها ما هو خارجى ومنها ما هو داخلى، وإنما لأن الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة يتعرضون لضغوط معيشية كبيرة وضخمة بسبب الغلاء الذى داهمنا منذ عامين ومازال شديدا حتى الآن..

فمعدل التضخم لدينا يتجاوز 26 في المائة الآن طبقا لآخر تقديرات جهاز التعبئة والإحصاء.. وفي مثل هذه الظروف القاسية يحتاج الأمر لقدر من الحكمة الاجتماعية والسياسية وتجنب استفزاز غير القادرين في المجتمع.



إذن العيب ليس على المطعم الجديد باهظ الثمن أو على من يرتادوه، وإنما على من وافق على افتتاحه الآن وفي مثل ظروفنا الاقتصادية.



إن الحفاظ على التماسك الاجتماعى أهم من أى استثمار أجنبى، وإن كنا لا نحتاج هذا النوع من الاستثمار الأجنبى ولا الوطني.. فالاستثمار الأجنبى الذى يفيدنا هو الذى يغنينا عن بعض وارداتنا أو يزيد صادراتنا ليزيد من مواردنا من النقد الأجنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا