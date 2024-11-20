الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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استفزاز اجتماعى!

لا أستسيغ التهوين من انزعاج كثيرين من افتتاح مطعم غير مصرى باهظ الثمن بشكل صارخ جدا.. صحيح لا أحد يجبر أحدا على ارتياد المطاعم الغالية، وصحيح أيضا أن هناك مطاعم أسعارها مناسبة وفي متناول فئات اجتماعية لا تصنف من الأغنياء بل تعد من الطبقة المتوسطة.. ولكن الصحيح أيضا في ذات الوقت إن وجود مطاعم وكافيهات أسعارها مرتفعة جدا يعد استفزازا اجتماعيا مثيرا للقلق!

 
فإن المجتمعات التى تحرص على أن يتوفر لها قدرا من التماسك تحاول أن تقلل التفاوت الطبقى لديها حتى لا يكون صارخا ومهددا لاستقرارها.

 
ومجتمعنا الآن أحوج ما يكون للتماسك ليس فقط لأنه يواجه تحديات عديدة ومتنوعةَ، منها ما هو خارجى ومنها ما هو داخلى، وإنما لأن الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة يتعرضون لضغوط معيشية كبيرة وضخمة بسبب الغلاء الذى داهمنا منذ عامين ومازال شديدا حتى الآن.. 

فمعدل التضخم لدينا يتجاوز 26 في المائة الآن طبقا لآخر تقديرات جهاز التعبئة والإحصاء.. وفي مثل هذه الظروف القاسية يحتاج الأمر لقدر من الحكمة الاجتماعية والسياسية وتجنب استفزاز غير القادرين في المجتمع.

 
إذن العيب ليس على المطعم الجديد باهظ الثمن أو على من يرتادوه، وإنما على من وافق على افتتاحه الآن  وفي مثل ظروفنا الاقتصادية.

 

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إن الحفاظ على التماسك الاجتماعى أهم من أى استثمار أجنبى، وإن كنا لا نحتاج هذا النوع من الاستثمار الأجنبى ولا الوطني.. فالاستثمار الأجنبى الذى يفيدنا هو الذى يغنينا عن بعض وارداتنا أو يزيد صادراتنا ليزيد من مواردنا من النقد الأجنبي.  

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معدل التضخم النقد الأجنبى استثمار اجنبي التماسك الاجتماعي الطبقة المتوسطة المطاعم الكاتب الصحفي عبدالقادر شهبيب فيتو بوابة فيتو

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