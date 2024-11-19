بايدن يعطل ترامب!

وقع ما كانت تحذر منه موسكو وهو سماح أمريكا لأوكرانيا باستخدام صواريخها بعيدة المدى في استهداف العمق الروسي، تم استخدام أوكرانيا تلك الصواريخ بالفعل واستهداف الداخل الروسى!

فعل بايدن ذلك ليراكم مزيدا من العقبات أمام ترامب لإنهاء الحرب الاوكرانية سريعا كما تعهد في حملته الانتخابية! هذا ما إنتهت إليه معظم التحليلات التى تناولت هذا الأمر!



وإذا كان ترامب لم يعقب على قرار بايدن الذى يستهدف تعطيله لإنهاء الحرب، فان بوتين رد على ذلك القرار بقوة وبما قد يوسع نطاق الحرب، ويضيف للأسلحة المستخدمة فيها السلاح النووى.. فهو وقع على مرسوم تغيير العقيدة النووية الروسية لتشمل إمكانية استخدام السلاح النووى إذا تعرضت للهجوم بسلاح تقليدى من دولة مدعومة من دولة أخرى نووية، لإنها ستعتبر ذلك هجوما نوويا عليها!



وهكذا نحن أمام تداعيات خطيرة لقرار بايدن الذى أراد به تعطيل ترامب في إنهاء الحرب الاوكرانية، وتعطيل التهام الروس مزيدا من الأراضى في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المتبقية على استلام ترامب مسئولياته كرئيس لأمريكا.



لكن الأغلب في تقديرى أن بوتين وهو سياسى كبير لن يستخدم السلاح النووى مادامت القوات الروسية مستمرة في التقدم داخل أراضى أوكرانيا وتكسب يوميا مزيدا منها، ويمكن لموسكو أن تواجه الصواريخ البعيدة المدى بأسلحتها التقليدية، دون استخدام الأسلحة النووية.

خاصة وأن ترامب الذى يريد إنهاء الحرب إقترب موعد دخوله البيت الأبيض ويمكنه وقتها إلغاء قرار بايدن، كما فعل بعد أن دخل البيت الأبيض عام 2017 عندما ألغى العديد من قرارات أوباما، كان أبرزها الانضمام لاتفاقية المناخ، وودعم حلف الناتو، وتمويل برنامج أوباما كير.

لذلك نحن إزاء اشتداد حدة حرب أوكرانيا في تلك الأسابيع المتبقية على تنصيب ترامب، لكن في الأغلب لن نشهد الأمر الخطير وهو إستخدام روسيا الأسلحة النووية في تلك الحرب ضد أوكرانيا أو الدول التى تساعدها، وإنما لعل تغيير العقيدة النووية الروسية يستهدف رسالة ردع لأوكرانيا وأمريكا معا، والأغلب أنه سيكون لها صدى لديهما.

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