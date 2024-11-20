حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

أسفر حريق مهول شب في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية المجد بمدينة طنجة شمال المغرب عن خسائر مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

حريق ضخم في مدينة طنجة المغربيه

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن "الحريق الذي اندلع داخل مصنع للنسيج بالمنطقة الصناعية المجد، في حوالي الساعة الثامنة مساء أمس الثلاثاء، استمر حتى صباح اليوم الأربعاء، مسببا خسائر مادية كبيرة دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية".

ماس كهربي وتساقط الامطار وراء الحريق

وأوضحت أنه وفقا لفرضيات شهود عيان، فإن سبب الحريق الذي استمر أكثر من 4 ساعات، ماس كهربائي حدث إثر تساقطات الأمطار التي شهدتها مدينة طنجة مساء الثلاثاء.

ويعد المصنع المتضرر من أكبر المصانع بالمنطقة، وهو متخصص في إنتاج ملابس النوم، ويستهدف السوق المحلية والإفريقية.

يذكر أن الحريق شهد تدخلا لفرق الدفاع المدني المغربية، مدعومة بعناصر الأمن والسلطات المحلية، وذلك بهدف السيطرة عليه ومنع انتقاله إلى باقي المصانع.

وقد تم فتح تحقيق لمعرفة كافة ملابسات الحادث، بينما لم يتم لحد الآن تحديد قيمة الخسائر بالضبط.

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