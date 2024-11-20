محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بأبوكبير

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمركز أبو كبير وذلك لمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات لنهو المشروعات المتوقفة منذ سنوات طويلة ودخولها الخدمة الفعلية في أسرع وقت

الحضور مع المحافظ

جاء ذلك بحضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية والمهندس عامر كمال أو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير والنائب عبد الله لاشين والنائب نبيل عسكر عضوي مجلس النواب والأهالي.

قرية الاحراز مركز ابو كبير

بدأ المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء محطة رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد قرية الأحراز التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمشروع لسرعة دخوله الخدمة وتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للمواطنين.

المهندسة ايمان محمد رفعت

قدمت المهندسة إيمان محمد رفعت رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن الموقف التنفيذي للمشروع

نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 100%

وقالت إن المشروع مكون من محطة رفع وخط طرد وشبكة انحدار لخدمة الأهالي بقرية الأحراز ضمن مشروع إنشاء صرف صحي متكامل لقريتي الأحراز وأبو ياسين بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ شبكات الإنحدار بلغت 100 % وخطوط الطرد 100 % والأعمال المدنية 97 % وأعمال الكهروميكانيك 85 % والأعمال متوقفة منذ فترة طويلة.

متابعة المشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة

أكد محافظ الشرقية حرصه على متابعة المشروعات الخدمية والتنموية المتعثرة وتذليل أي عقبات أمام الشركات المنفذه وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

التوجه لقرية ابوياسين

وتوجه محافظ الشرقية لقرية أبو ياسين التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير للوقوف علي معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع صرف صحي القرية وتعرف من رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن مكونات المشروع

استكمال الأعمال بالمشروع

وتمت الإشارة إلى أن مشروع صرف صحي قرية الأحراز مكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الانحدار 97 % وخطوط الطرد 98 % والأعمال المدنية 97 % وأعمال الكهروميكانيك 90 % ولم يتم إستكمال الأعمال بالمشروع حتى تاريخه.

الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب

كلف المحافظ الشرقية رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتطهير شبكات الانحدار وخطوط الطرد بمشروع صرف صحي متكامل لقريتي الأحراز وأبو ياسين، وبدء التعاقد مع المواطنين لتركيب الوصلات المنزلية وذلك خلال شهر تمهيدًا لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة الفعلية وتحقيق الفائدة منه.

قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه على تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجارية، وإنهاء مشروع رصف طريق الأحراز / أبو كبير خلال شهر، وكذلك حرصه على الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

المواطنون يشكرون المحافظ

أعرب الأهالي عن سعادتهم لزيارة المحافظ لهم ومتابعته لأعمال إنشاء مشروعات الصرف الصحي وتوجيهاته بسرعة الانتهاء منها وتشغيلها خلال شهر، بعد توقف الأعمال لفترة طويلة

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