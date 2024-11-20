تعليم سوهاج تنظم دورة تدريبية حول الاستخدام الأمن للإنترنت

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة التوعية المستمرة للطلاب بأهمية الحفاظ على الخصوصيه الشخصيه وعدم مشاركه الأشخاص مجهولى الهوية أى معلومات شخصيه أو الإدلاء بكلمه المرور أو العنوان الخاص بصفحاتهم الشخصيه على مواقع الإنترنت بهدف حمايتهم من الابتزاز الالكترونى لتحقيق أعلى مستوى من الاستخدام الأمن للإنترنت.

وكيل تعليم سوهاج الدورة التدريبية تستهدف ٢٠٠٠ طالب بمختلف المراحل

جاء ذالك خلال تفقد للدوره والبرنامج التدريبى وورش العمل لطلاب مدارس محافظة سوهاج حول ( الاستخدام الأمن للإنترنت وحماية الطلاب من مخاطره) بمركز التطوير التكنولوجي بحى الكوثر التابع لمديرية التربية والتعليم بسوهاج بمرافقه ناهد حسن عبد الله مدير المركز وطارق أحمد على منسق عام البرنامج على مستوى الجمهورية وذالك ضمن البرتوكول الموقع بين وزاره التربيه والتعليم ومنظمه الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حيث يستهدف البرنامج توعية عدد (٢٠٠٠) طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بمخاطر الانترنت.

الدكتور محمد السيد تعليم سوهاج قدم كل الدعم لإنجاح الدورة من مدربين وخلافه



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى الدور المهم الذى قامت به مدير التربية والتعليم بسوهاج فى نجاح الدورة والبرنامج للعام الثانى على التوالى الذي تمثل فى تكليف عدد (٢٥) مدربا تابعين لمركز التطوير التكنولوجي بحى الكوثر بسوهاج لتدريب عدد (٣٠٠ ) معلم ومدرب على مستوى الجمهورية لتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للطلاب على مستوى مدارس الجمهورية على وسائل الحماية من مخاطر الانترنت موضحا أنه تم تقسيم وتحديد عنوان الدورة التدريبية للطلاب طبقا لكل مرحلة تعليمية لتوصيل المعلومة بكل سهولة ويسر حيث تم وضع عنوان (أنا محترم ومحافظ على خصوصيتى أون لاين) لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية وعنوان ( حدودى على الإنترنت) لطلاب المرحله الاعدادية وعنوان (التنمر الالكترونى وبصمتى الرقمية ) لطلاب المرحله الثانويه.

واختتم الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة أن الدورة والبرنامج التدريبى لطلاب محافظه سوهاج هذا العام تستهدف تصفية واختيار عدد من الطلاب المشاركين فى التصفيات النهائية على مستوى المحافظة ضمن المسابقات التى تنظمها هيئة اليونسيف ويشارك خلالها الطلاب بفيديو أو لعبه تعليميه يعبر من خلالها مدى الاستفادة من الدورات التدريبية التى حصل عليها لتمثيل المحافظة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

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