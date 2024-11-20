وكيل التعليم بسوهاج يوجه بسرعة الانتهاء من الامتحانات ونماذج الاجابات

عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بمكتبه اجتماع موسع مع موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة بديوان المديرية لمناقشة الإجراءات والتكليفات الخاصة بإعداد وطباعة الامتحانات الشهرية ونصف العام لمختلف المراحل التعليمية.

وكيل التعليم بسوهاج يشدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الامتحانات

ووجه بسرعة الانتهاء من وضع الامتحانات ونماذج الإجابات الخاصة بها وشدد على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية طبقا للقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات بما يمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

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