وزيرة البيئة تدعم رواد الأعمال الشباب في مكافحة تغير المناخ (صور)

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، في احتفالية توزيع جوائز "أفريقيا تتحول للأخضر" (Africa Grows Green Awards) على هامش مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم مصر لجهود الشباب ورواد الأعمال في مجال مكافحة تغير المناخ.

وتهدف جائزة "أفريقيا تتحول للأخضر" إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال البيئة، وتكريم المشاريع التي تساهم في الحد من آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية. وقد تم اختيار الفائزين من بين العديد من المشاركين من مختلف دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بناءً على معايير تقييم محددة تتعلق بالابتكار وقابلية التوسع والتأثير البيئي والاجتماعي للمشاريع.

وزيرة البيئة تؤكد أهمية دور الشباب

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية للشباب، وخاصة النساء، لإظهار قدراتهم على ابتكار حلول لمواجهة التحديات البيئية. وأشارت إلى أن العلم والابتكار هما مفتاح التحول إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وأن مبادرة "أفريقيا تتحول للأخضر" تساهم في بناء جيل جديد من رواد الأعمال البيئيين القادرين على دفع عجلة التنمية المستدامة في القارة.

وتغطي جوائز "أفريقيا تتحول للأخضر" عدة فئات، منها:

تكنولوجيا التخفيف والتكيف: تشمل مجالات مثل الزراعة المستدامة وإدارة المياه والطاقة المتجددة.

جائزة She Goes Green: مخصصة للشركات الناشئة التي تقودها النساء في مجال الإنتاج والاستهلاك الأخضر.

التمويل الأخضر: تستهدف البنوك والمؤسسات الاستثمارية التي تدعم المشاريع المستدامة.

البحث والتعليم: تستهدف المؤسسات البحثية والأكاديمية التي تساهم في بناء القدرات في مجال المناخ.

أهداف جائزة "أفريقيا تتحول للأخضر"

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مجال البيئة، ودعم المشاريع التي تساهم في الحد من آثار تغير المناخ، وبناء شبكة من رواد الأعمال البيئيين في القارة الأفريقية، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.



وتعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في جهود مصر والدول الأفريقية لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كما أنها تؤكد على أهمية دور الشباب والنساء في تحقيق التنمية المستدامة.

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