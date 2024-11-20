السجن المشدد لعصابة أجبرت مواطنا على توقيع إيصالات أمانة بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إيهاب جمال رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد محمد، ومحمد الحلواني، ومحمد اسامه، ووكيل النيابة حاتم مجدي، وأمانة سر محمد عبد البصير، بمعاقبة 7 متهمين، بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وألزمتهم بالمصروفات الجنائية.

وتشمل قائمة المتهمين كل من: هشام. خ، محبوس ومحمد.ع، محبوس وفرح.م، محبوس، وصبحة.م، هاربة، وتامر.ي، هارب وهاني.م، هارب، وعزيزة.م، محبوسة.

تفاصيل الواقعة

وكان المتهمون كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي أجبر المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي عاريا تحت تهديد السلاح، وتوقيع إيصالات أمانه بمبلغ 3 ملايين جنيه، كما استولوا على متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

وترجع الأحداث الي وقت تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديده بنشر صور فاضحة له مع سيدة، عضوة بالتشكيل العصابي، والتي استدرجته إلى شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

تحريات إدارة البحث الجنائي

وأثبتت التحريات صحة الواقعة، وان كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، وعزيزة.م، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

قرار إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 متهمين وفر 3 آخرين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة ليتم تداولها علي مدي 4 جلسات، حتي صدر الحكم سالف الذكر اليوم الأربعاء.

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