الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، النطق بالحكم في قضية احتجاز مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

تعقد محكمة جنايات الفيوم، جلسة غدا لنظر قضية تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتين، متهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، إلى جلسة الأربعاء 20 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله.

تفاصيل الواقعة وإخطار مدير أمن الفيوم

 وكان قد تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة  بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

وأثبتت التحريات ان كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا  تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

 

جامعة الفيوم: تلقي 11 طعنا على انتخابات الاتحادات الطلابية

حالة الطقس غدا الأربعاء 20-11-2024 في محافظة الفيوم

قرار  إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

 وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة  القضية إلى المحكمة ليتم تداولها على مدى 4 جلسات، حتى أصدرت قرارا لتأجيل القضية للنطق بالحكم غدا الاربعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم احتجاز مواطن النطق بالحكم خطف مواطن صور فاضحة محافظة الفيوم محكمة الجنايات محكمة جنايات الفيوم مدير أمن الفيوم

مواد متعلقة

جامعة الفيوم: تلقي 11 طعنا على انتخابات الاتحادات الطلابية

حالة الطقس غدا الأربعاء 20-11-2024 في محافظة الفيوم

تعليم الفيوم: استبعاد مدير ووكيل مدرسة وإحالة 14 موظفا للتحقيق للتقصير في العمل

فرص عمل بالقطاع الخاص ومساعدات اجتماعية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)

وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية