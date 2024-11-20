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مديرية صحة الجيزة تنقل العيادات الخارجية من مستشفى أم المصريين إلى مركز الدرن

مدير صحة الجيزة
مدير صحة الجيزة
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 قامت الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، بجولة تفقدية موسعة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للمديرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة.

مدير صحة الجيزة تتفقد زيارة مستشفى أم المصريين العام ومستشفى صدر الجيزة

وشملت الجولة زيارة مستشفى أم المصريين العام ومستشفى صدر الجيزة، بالإضافة إلى مستوصف الصدر ومركز الدرن ورافقت الدكتورة أمل رشدي في هذه الجولة نخبة من قيادات المديرية، حيث تم خلالها متابعة سير العمل، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الاحتياجات والتحديات التي تواجه هذه المنشآت.

و تم التأكد من انتظام عمل الأطقم الطبية والتمريضية، وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة، كما تم تقييم جودة الخدمات المقدمة للمرضى في مختلف الأقسام، والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتم الوقوف على سير أعمال التطوير الجارية في مستشفى أم المصريين العام، والتأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه الأعمال.

نقل العيادات الخارجية من مستشفى أم المصريين العام إلى مركز الدرن 

وقررت مدير صحة الجيزة نقل العيادات الخارجية من مستشفى أم المصريين العام إلى مركز الدرن لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.
 

كما قررت مدير صحة الجيزة اتخاذ قرار بنقل مستوصف صدر أم المصريين إلى مكان عيادات مستشفى صدر العمرانية السابقة، وذلك عن طريق توفير عدد من الكرفانات مجهزة لاستقبال كافة الأقسام.

وهدفت هذه الجولة إلى التأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع المنشآت التابعة للمديرية، كما تهدف إلى متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير هذه المنشآت، وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل.

 

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الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء مديرية الشئون الصحية وزير الصحه

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