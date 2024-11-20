تحويل مدير مدرسة بالشيخ زايد للتحقيق بسبب التقييمات

قرر سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحويل مدير إحدى المدارس بالشيخ زايد للشئون القانونية للتحقيق معه لعدم مطابقة درجات التقييم داخل كراسات الطلاب لدفتر التقييم الخاص بالمادة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لسعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة لعدد من مدارس إدارة الشيخ زايد التعليمية والتى شملت مدارس مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات، مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، مدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة للغات.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واستهل متابعته بتفقد النظافة العامة للمدارس والأفنية والحمامات والطرقات.

واستكمل عطية المتابعة بتفقد الفصول الدراسية لمتابعة مدى سير العملية التعليمية وكذلك التفاعل مع طلاب الفصول والجلوس بجوارهم وتفقد كراساتهم لتقييم مستواهم فى القراءة والكتابة.

كما تفقد سجلات الطلاب الضعاف والخطة الزمنية للبرنامج العلاجى الذى تم وضعه لتحسين مستواهم فى القراءة والكتابة والعمليات الحسابية.

كما تابع التقييمات وتصحيحها بالدرجات ومطابقة درجاتها بكراسات الطلاب لدفتر الدرجات الخاص بكل مادة.

وتأكد عطية من تحقيق نسب كثافات الفصول وسد العجز للمعلمين وتنفيذ التعليمات والقرارات الوزارية.

تعليمات مدير تعليم الجيزة في جولته

وأكد مدير تعليم الجيزة على تفعيل الطابور المدرسى بشكل مبدع وحضور المعلمين قبل بداية الطابور والاهتمام بتحية العلم، وعند انقطاع أى معلم أجر أو حصة عن العمل يقوم التوجيه بالتدريس مكانه لحين إيجاد البديل وعدم ترك أى فصل بدون معلم، وضرورة وجود العلم والقسم بجميع الفصول بالمدارس، والاهتمام بالتقييمات والتصحيح أولا بأول وذلك بوضع درجات وليس بكلمة نظر.

كما شدد على الاهتمام بالطلاب الضعاف وعمل سجلات لهم وعمل خطة زمنية وبرنامج علاجى لتحسين مستواهم فى القراءة والكتابة ومتابعتهم جيدا، وتفعيل الإشراف اليومى والاهتمام بالنظافة العامة للمدارس وخاصة دورات المياه وتعقيمها بشكل دورى حفاظا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وقرر وكيل الوزارة تكريم عصام الدين صلاح مدير مدرسة طارق بن زياد الرسمية المتميزة للغات، كما قرر تكريم إيمان محمد حسن مديرة مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية للغات

وكان التكريم لانضباط العملية التعليمية داخل المدرستين، وكذلك الاهتمام بالنظافة العامة، وتفعيل الإشراف بشكل جيد.

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