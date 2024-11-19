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أخبار مصر

محافظ الجيزة يستمع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع بعرب أبو ساعد بالصف

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا داخل مقر المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد بمركز مدينة الصف لمتابعه موقف البنية التحتية بالمنطقة الصناعية  من مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وملفات العمل الحيوية الجارية وكذلك بحث ملفات التقنين وتسعير الأراضي لإدخال المرافق بالمنطقة الصناعية.
 وفى بداية الاجتماع اطلع المحافظ  على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية والمقامة على مساحة ٦٣٢٨ فدان والأنشطة الصناعية والاستثمارية بالمنطقة وكذلك الموقف النهائي لملف التقنين وتسعير الأراضى.
 

تفعيل الدراسة الاستشارية لأعمال تصميم المرافق

ووجه المحافظ بتفعيل الدراسة الاستشارية لأعمال تصميم المرافق من مياه وصرف صحى وطرق اسمنتية وتدعيم شبكة الكهرباء.
 

وحرص محافظ الجيزة على الالتقاء بممثلى أصحاب المصانع والمستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث طلباتهم ورؤيتهم لتطوير المنطقة الصناعية، والذى أكد خلالها المحافظ على أن الهدف الاول من الزيارة هو الاستماع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع مؤكدًا لهم أنه سيتم التواصل مع هيئة التنمية الصناعية لبحث إجراءات التسعير وإدخال المرافق بالمنطقة وإزالة أي معوقات تواجههم لإحداث نقله نوعية وتنموية داخل المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد.
 

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمود فوزي المشرف علي المنطقة الصناعية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بعرب ابو ساعد.

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اصحاب المصانع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار رئيس مدينة الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة

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