الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بسوق البطران وشارع زغلول بالهرم (صور)

سوق البطران
سوق البطران

 شهد حي الهرم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين المظهر الحضاري للحي وتيسير حركة المرور والمواطنين.

ترأس الحملة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وقادها محمد جمال، نائب رئيس الحي لقطاع الجنوبي، وذلك بالتعاون مع قوات شرطة المرافق بقيادة الرائد أحمد نعمان، مدير مكتب شرطة مرافق الهرم، وعمرو صبحي، مدير إشغالات القطاع الجنوبي.

أهداف الحملة

تهدف هذه الحملة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها: إزالة كافة أنواع الإشغالات العشوائية التي تعيق حركة المرور والمواطنين، تحسين المظهر العام للحي والقضاء على العشوائيات، توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

نتائج حملة حي الهرم

وأسفرت الحملة عن إزالة كميات كبيرة من الإشغالات، وإعادة الانضباط إلى شارع زغلول وسوق البطران، وتيسير حركة المرور، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازالة الاشغالات حملة مكبرة لإزالة الإشغالات حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات طه عبد الصادق شارع زغلول بالهرم شرطة المرافق رئيس حي الهرم

مواد متعلقة

ورشة عمل مكثفة حول الخدمات الشتوية لنخيل البلح بمحافظة الجيزة

مؤتمر الأطراف COP29 يناقش سبل تأمين وظائف خضراء في المستقبل

تقدم بطيء في مفاوضات مؤتمر الأطراف COP29، ومطالبات متزايدة بالعدالة المناخية

تخدم 11 قرية، محافظ الجيزة يتفقد مشروعات معالجة الصرف الصحى بالصف

محافظ الجيزة يستمع لمشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع بعرب أبو ساعد بالصف

وزيرة البيئة تقود مشاورات مع نظيرها الأسترالي لوضع الهدف الجديد لتمويل المناخ (صور)

أماكن أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة في الجيزة

انطلاق أعمال تطوير شارع متولي الشعراوي بحي جنوب الجيزة وإزالة التعديات (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

بمليار جنيه، الداخلية تحبط تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر لإحدى الدول (صور)

وزير المالية يكشف حجم خسائر قناة السويس ومصير أموال صفقة رأس الحكمة

منتخب مصر يتعادل مع بتسوانا ويمنحه بطاقة التأهل لأمم أفريقيا 2025

الرعب يجتاح العالم بعد توقيع وثيقة بوتين النووية، ومعاهد أمريكية تكشف سيناريو يوم القيامة

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مفاجأة، كلوب خطط لضم لاعب مانشستر بدلا من تجديد عقد محمد صلاح

منوعات

المزيد

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

لطلاب الصف الأول الثانوي.. الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (1 – 2)

«يغضون أصواتهم»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح جزاء التأدب مع رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية