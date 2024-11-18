محافظ القليوبية يضبط كافتيريا مقامة على قضبان السكة الحديد بالقرب من مجلس المدينة

لاحظ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية خلال جولته لمركز ومدينة الخانكة بمتابعه أعمال النظافه ورفع الاشغالات بمدينه الخانكة، افتراش كافتيريا علي قضبان السكه الحديد بالمزلقان الملاصق لمجلس مدينه الخانكه وعلي الفور وجه المحافظ بتحرير محضر لصاحب الكافتيريا مع رفع جميع الاشغالات وازالة فوريه للكافتيريا لتواجدها بحرم السكه الحديد .

محافظ القليوبية يتفقد مستشفى الخانكة

واختم المحافظ الجوله بتفقد مستشفي الخانكه المركزي لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطن وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات العلاج وإجراءات الصرف والتأكد من الانضباط الإداري بالمستشفى، حيث تفقد المحافظ خلال جولته عددًا من الأقسام المختلفة داخل المستشفي منها ( قسم الطواريء، قسم الاستقبال، قسم الرعايه وقسم الحضانات، قسم النساء ، صيدليه الطواريء) يرافقه الدكتور محمد صابر نائب مدير المستشفي

واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفيات؛ للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بصورة لائقة، كما استفسر من المرضى عن وجود أي احتياجات لهم للعمل على توفيرها في الحال، مشددًا على ضرورة التزام الأطقم الطبية وطاقم التمريض بالعمل بنظام النوبتجيات ضمانًا لتقديم الخدمة الطبية على مدار الساعة

مخافظ القليوبية يتابع مدينة الخصوص

كما قام محافظ القليوبيه بجوله مسائيه يرافقه اللواء ايهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظه جولته بالخصوص بمتابعة أعمال رفع الاشغالات بشارع المعجيني وشارع الموقف والمدارس بالخصوص موجها باستمرار حملات رفع الاشغالات بطول الشارع، كما وجه بتفعيل مبادرة تهدف لدهان اسوار المدارس وزراعة الاشجار بمجمع مدارس الخصوص لتكون بداية لدهان كافة اسوار المدارس وتجميلها للحفاظ على المظهر الجمالي.

وخلال الجوله لاحظ بوجود تراكمات قمامه بشارع الصرف الصحي بالخصوص المؤدي الي المرج حيث وجه المحافظ شركه نهضه مصر برفع تراكمات القمامه في الحال ،مشيرا إلى أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للحي كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة.

ووجه بأهمية التعاون المثمر بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة في شوارع المحافظة وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية،كما وجه عطيه بازاله اكشاك والاشغالات الخاصه بالنبيشه بشارع الصرف الصحي بالخصوص.

وأكد محافظ القليوبيه علي جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار حملات القضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم، وإتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لعدم الإلتزام بقواعد النظافة حيث إنها تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

كما أكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى الجاهزية.

وجاءت الجولة بحضور كل من شريف سالم رئيس مجلس مدينه الخصوص واللواء محمد الصحصاح رئيس مدينه الخانكه والمهندس عز الدين يحيي مدير عام فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضة مصر.