محمود السعدني بتوقيع رجاء النقاش.. حكاية قهوة عبد الله بالجيزة.. كيف دخلت التاريخ من أوسع أبوابه.. وسمات الكتابة الساخرة عند الولد الشقي

الصحفى محمود السعدنى ــ ولد فى مثل هذا اليوم 20 نوفمبر عام 1927 ــ كان من رواد المقاهى وكان مجلسه الأساسى على مقهى صغير بميدان الجيزة اسمها قهوة عبد الله حتى انه وضع كتابا عنها باسم " مسافر على الرصيف " وكان من رواد هذه المقهى احباء وأصدقاء السعدنى من الصحفيين والكتاب منهم طوغان، زكريا الحجاوى، صلاح جاهين، محمد عودة، عبد الرحمن الخميسى، زهدى، نعمان عاشور، صلاح عبد الصبور، رجاء النقاش، أنور المعداوى وحجازى وغيرهم.

عن ذكرياته فى هذه قهوة عبدالله يقول الكاتب محمود السعدنى : رحلة قطعتها عبر سنوات طوال على مقعدى فى مقهى بلدى فى الجيزة هى قهوة عبد الله، وعبد الله رجل بلا شأن لكنه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، المقهى أنواره باهتة ومقاعده مهشمة لكن شهرته أوسع من ميدان الجيزة نفسه، التقيت فى هذا المقهى بعشرات من الأدباء والشعراء والفنانين معظمهم تتلمذت على يديه وبعضهم زاملته وبعضهم تأستذت عليه.. نماذج من البشر لن يجود الزمان بمثلهم، اجتمعوا طويلا ثم انفضوا جميعا، بعضهم اختطفه الموت، والبعض هرسه الزمن الغادر وبعضهم طرده الجمود والنكران إلا أنهم جميعا من زبدة مصر وسحرها وحفنة من ترابها، إنهم مصر نفسها وبدونهم ربما لا تكون مصر.

رجاء النقاش يكتب عن محمود السعدني

وكتب الناقد رجاء النقاش عن الكاتب محمود السعدنى أو الولد الشقي فى هذه المقهى مقالا يقول فيه: قهوة عبدالله كانت بالنسبة لى وطنا أدبيا للصبا والأحلام والمواجع والافراح، التقيت فيها بأعز من ربطتنى بهم الحياة، ففى هذه القهوة عام 1951 تعرفت لأول مرة على عاصفة أدبية وبشرية التى نسميها الآن محمود السعدنى، والكتابة عن قهوة عبدالله هى الكتابة عن بيتى وحياتى وتجاربى مع الدنيا والناس.

مسافر على الرصيف

وقدم محمود السعدنى إلينا كتابا مثيرا عن قهوة عبدالله "مسافر على الرصيف " كتبه وهو مغترب عن مصر اكثر من عشر سنوات وكان اللحن الأساسى فى الكتاب هو الحنين الشديد إلى مصر بل الحرقة واللوعة واللهفة الى رؤية الناس والاشياء فى مصر الشعبية أى فى الجيزة بأماكنها واهلها وذكرياتها التى لا تموت.

الكاتب رجاء النقاش

وأضاف النقاش: كاتبنا محمود السعدنى لا يتعاطف فى الكتابة أو الحديث إلا مع نوعين من الناس: الأقوياء القادرون على مجابهة الحياة والمشى فوق أشواكها وصخورها والتقدم نحو النجاح والنصر بالموهبة والارادة، والفئة الثانية هم الضعفاء الذين سحقتهم الحياة فركنوا إلى اليأس والاستسلام والرضا بالحد الأدنى من فتات الحياة، اما المتوسطون الذين هم بين بين فإن السعدنى لا يعرف عنهم حنانا ولا يجد لهم مكانا فى عالمه الخاص.

مدرسة نجيب محفوظ

ويقول رجاء النقاش: محمود السعدنى ساخر مسلح ملئ بالجرأة والجسارة والقدرة على الاقتحام، المكان عند محمود السعدنى له أهمية كبرى فارتباطه الوجدانى بالمكان هو سر من اسرار كتاباته وشخصياته وحياته، هو من مدرسة نجيب محفوظ التى تمركزت حول منطقة الحسين والجمالية بشوارعها وحواريها الضيقة بملامح شخصياتها الخاصة، فالعالم عند نجيب محفوظ هو الحارة، والقوة عنده فى الفتوات والجمال الأنثوى.

ويستكمل: يشعر محمود السعدنى دائما أن المكان هو المجتمع وهو الحياة ومهما ابتعد عن المكان فهو متشبث به عن طريق وجدانه وعقله، وهو لا يحس بمعنى الحياة خارج هذا المكان، والمكان عند السعدنى هو الجيزة، ليس ميدان الجيزة ومبانيها العصرية الحديثة وضجتها الصاخبة لكنها الجيزة الشعبية بحواريها الضيقة وأبنائها الذين يعيشون فيها جيلا بعد جيل، وكانت قهوة عبدالله هى التجسيد الحى للجيزة عند السعدنى ففيها عصير هذا الحى وخلاصته وهى مفتاح أسرار الجيزة.

محمود السعدني.. أصول جيزاوية قوية

وأضاف: لغة محمود السعدنى ابن الجيزة لها صوت مسموع، لأن الأصول الجيزاوية عنده قوية جدا وهى المسيطرة على موهبته واسلوبه وتصويره لكل تجارب الحياة ونماذجها المختلفة، ولو وضعت السعدنى فى لندن أو نيويورك او باريس لسنوات طويلة فإنه لن يرى فى هذه المدن إلا ماعرفه فى الجيزة أو عن الجيزة.

الكاتب الساخر محمود السعدنى

وقال: فتح محمود السعدنى بابا واسعا لتسجيل التاريخ الأدبى الحى للأجيال المختلفة عن طريق كتاباته عن قهوة عبد الله وياليت مقاهى الأدب الأخرى مثل ايزافيتش وريش وأوبرا فى مصر، أو الهافانا والبرازيل فى دمشق ودولشى فيتا فى لبنان.. تجد من يكتب عنها نوادره وذكرياته، لكن السعدنى أصر أن يرسم اللوحة ويكشف الأسرار فجاءت اللوحة نابضة بالحياة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا