السبت 20 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

أكرم السعدني ناعيا الراحلين صلاح ومحمود السعدني: أرق وأظرف الناس

محمود وصلاح السعدني،
محمود وصلاح السعدني، فيتو

نعى الكاتب أكرم السعدني، نجل الكاتب الساخر الراحل محمود السعدني، شقيق الفنان القدير الراحل صلاح السعدني.

وجاء فى نعي أكرم السعدني لوالده وعمه الشقيقان الراحلان صلاح ومحمود: أيتها النفس اجملي جزعا.. ما كنت تحذرين قد وقع.. أعز وأغلى وأمتع وأظرف وأحن وأرق البشر.
 

متابعا: القلب مش حزين لا القلب اتحرق عليكم.. ربنا يجمعني بيكم في جنات نعيمه.


 دفن جثمان صلاح السعدني 

ودُفن جثمان الفنان صلاح السعدني، في مقابر الأسرة الكائنة على طريق الواحات، بعدما انتهت صلاة الجنازة عصر أمس الجمعة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

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جنازة صلاح السعدني 

وأقيمت مراسم تشييع جثمان الفنان صلاح السعدني، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 


 

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، منهم الفنانة غادة عادل والفنان محمد إمام ومحمد محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، نبيل الحلفاوى، عمرو محمود ياسين، المخرج خالد جلال.


 حصل صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا سويا بمسرح الكلية، ثم عمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح.


 من أهم أعماله المسرحية "الناصر صلاح الدين، ثورة الموتى، الملك هو الملك، باللو، زهرة الصبار"، وفى التليفزيون نذكر على سبيل المثال لا حصر " الساقية، الضحية، أرابيسك، خان الخليلي، أبناء الأعزاء شكرا، ليالي الحلمية، أبناء العطش، حارة الزعفران، سفر الأحلام".


 ومن أعماله فى السينما (طائر الليل الحزين، ملف في الآداب، فوزية البرجوازية، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، الأرض، لعدم كفاية الأدلة، مهمة صعبة جدا، الموظفون في الأرض، الرصاصة لاتزال في جيبي، أغنية على الممر ).

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اكرم السعدني الفنان صلاح السعدني الفنان الراحل صلاح السعدني محمود السعدني

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