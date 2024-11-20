نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

افتتح الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتورة فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتورة وفاء غنيمي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ معرض الكتاب بتخفيضات كبيرة بمقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بمدينة نصر الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة، والذي بدأ اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري 2024م، بتخفيضات تصل إلى 50 %، بجانب إصدارات بأجر رمزي تشجيعًا للطلاب.

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب بكلية الدراسات الإسلامية

وعقب افتتاح المعرض أشاد الدكتور محمد خضر بجهود الإدارة العامة للمكتبات بجامعة الأزهر في سبيل تنظيم معارض الكتاب خدمة لطلاب العلم في جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

ووجه نائب رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير لوزارة الثقافة؛ لتعاونها الصادق، وجهودها المخلصة التي تسهم في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030م، كما وجه نائب رئيس جامعة الأزهر الشكر والتقدير للهيئة المصرية العامة للكتاب؛ لتعاونها الدائم والمستمر في سبيل خدمة الباحثين وطلاب العلم في جميع المجالات العلمية.



تنظيم معارض للكتاب بجامعة الأزهر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب



وأوضح فكري أن جامعة الأزهر شهدت العام الماضي نشاطًا ثقافيًّا كبيرًا بتنظيم عدة معارض للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشئون الاسلامية تضمنت عقد معرض للكتاب بالمكتبة المركزية خدمة لطلاب كليات الجامعة بمدينة نصر، وبعد ذلك تم عقد معرض للكتاب في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة؛ خدمة لفرع البنات بمدينة نصر، أعقب ذلك عقد معرض للكتاب في كلية اللغة العربية بالدراسة؛ خدمة لقطاع كليات جامعة الأزهر بالدراسة، تلا ذلك عقد وتنظيم معارض للكتاب في الأمانات المساعدة بطنطا خدمة لكليات الوجه البحري، ومعرض في أسيوط خدمة لكليات الوجه القبلي.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بالمعرض وما يتضمنه من إصدارات قيمة في مجالات: الأدب، والتاريخ، والفلسفة، وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية، والعلوم البحتة، والفنون، واللغات، والقانون، إضافة إلى تضمن المعرض إصدارات قيمة للأطفال بجانب اصدارات عصرية حديثة.

وفي ختام افتتاح معرض الكتاب حرص فريق ( /طلاب من أجل مصر) على التقاط الصور التذكارية مع نائب رئيس الجامعة وعميدة ووكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود وتنظيم فريق طلاب من أجل مصر في جميع المناسبات الوطنية التي تنظمها الجامعة.



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