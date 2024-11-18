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مستشارة شيخ الأزهر تلتقي قيادات "جامعة الأمانة" لتعزيز التعاون العلمي في جامبيا

مستشارة شيخ الأزهر
مستشارة شيخ الأزهر تلتقي قيادات "جامعة الأمانة"
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زارت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين ورئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، جامعة الأمانة في جامبيا، حيث التقت برئيس الجامعة، الدكتور باكر جيتي، وعدد من القيادات التنفيذية بالجامعة، وهم: الدكتور حاج سار، وكيل الجامعة ونائب مديرها لشؤون الطلاب، والدكتور أبو بكر ملابس، وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور محفوظ دابو، عميد الدراسات العليا. جاء اللقاء لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين الأزهر والجامعة.

التبادل العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف وجامعة الأمانة

ناقش الطرفان آفاق التعاون المشترك في مجالات التبادل العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف وجامعة الأمانة، بهدف تطوير مهارات الطلاب وصقل قدراتهم، وتعزيز فرصهم الأكاديمية. كما تناول اللقاء دور الأزهر في دعم التعليم الإسلامي في غرب إفريقيا، خاصة من خلال تقديم برامج أكاديمية متميزة وخدمات تعليمية شاملة.

مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

قدمت الدكتورة نهلة الصعيدي شرحًا تفصيليًا عن البرامج التعليمية التي يديرها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، مع التركيز على تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب الأجانب. كما استعرضت دور كلية العلوم الإسلامية والعربية في إعداد الطلاب وتمكينهم من نشر علوم الدين والشريعة بأساليب حديثة.

وخلال الجولة، زارت مستشارة  شيخ الأزهر المبنى الجديد لمركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامبيا، حيث ناقشت مع رئيس الجامعة دعم المركز من خلال التعاون مع الأزهر الشريف، سواء بتوفير المناهج أو تأهيل المعلمين.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الأزهر الشريف لتعزيز دوره التعليمي في غرب أفريقيا، حيث سبق أن افتتح وفد الأزهر مركزًا لتعليم اللغة العربية في جامبيا قبل عامين. وتشهد الزيارة تخريج الدفعة الأولى من طلاب المركز، التي تضم 68 طالبًا وطالبة، إلى جانب متابعة شؤون الطلاب الجدد، البالغ عددهم 400.

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