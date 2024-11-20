نادي الأسير: أطفال فلسطينيون تعرضوا للإعدام الميداني

قال نادي الأسير وهيئة الأسرى الفلسطينيين، في بيان اليوم الأربعاء: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من عام اعتقلت ما لا يقل عن 770 طفلًا من الضفة الغربية.

جيش الاحتلال ينفذ إعدام ميداني بحق أطفال فلسطينيين

وأضاف نادي الأسير وهيئة الأسرى -في بيان مشترك- أنه ليس هناك معطى واضح في ما يخص أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من قطاع غزة في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم.

وجاء في البيان:" أن أطفالا تعرضوا للإعدام الميداني أثناء حملات الاعتقال، كما تعرضوا للضرب المبرح، والتهديدات بمختلف مستوياتها، ولأشكال من التعذيب الجسدي والنفسي".

وأكدت الهيئتان الفلسطينيتان أنهما وثقتا حالات استخدم فيها الاحتلال رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.

وفي هذا السياق قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن قطاع غزة يُعاني من جراحه العميقة، بعد مرور أكثر من 400 يوم، حيث فقد 44,000 شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، ومئات الآلاف من المشردين.

سياسة التجويع والقتل الجماعي

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يعد هناك أي ثقة لدى الشعب الفلسطيني، سواء في الشارع أو بين النخبة في أي قرار قد يُتخذ ضد إسرائيل، فإسرائيل مستمرة في سياساتها الممنهجة التي تستهدف التجويع والقتل الجماعي، ليس فقط من خلال القذائف، بل عبر حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة.

استمرار إسرائيل في حصار الشعب الفلسطيني

وقال: إذا كانت إسرائيل تخشى العقاب، لما استمرت في عدوانها حتى الآن، ولما ارتكبت كل هذه المجازر، مضيفا أن استمرارها في التجويع والحصار على شمال غزة يكشف عن عدم وجود أي بصيص أمل لدى الفلسطينيين في أن يُحاسبوا في يوم من الأيام.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط شيطاني تهدف من خلاله إلى خلق حالة من الفوضى، وإذا لم تتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية عسكريًّا، فإنها تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي الذي يمثل العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية.

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