الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

سرقة المساعدات في غزة، أمريكا تنتقد غض الطرف الإسرائيلي عن عصابات الطحين

سرقة المساعدات فى
سرقة المساعدات فى غزة، فيتو

سرقة المساعدات في غزة، جددت وزارة الخارجية الأمريكية، انتقادها التعامل الإسرائيلي مع قضية المساعدات الإنسانية، معتبرة أن تل أبيب تتحمل جزءا من مسئولية سرقة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة في ظل غياب سلطة لتوزيعها.

عصابات سرقة المساعدات الإنسانية في غزة

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين سيبحثون أوائل ديسمبر آلية جديدة لمناقشة الأضرار المدنية بغزة.

كشفت تقارير عن منظمات دولية وإغاثية أن الجيش الإسرائيلي، "يغض الطرف وقد يسهل" عمل عصابات مسلحة لسرقة شاحنات المساعدات في مناطق سيطرته في قطاع غزة وهو ما قد يعد "جزءا من سياسة تجويع سكان غزة".

وبينما ينفي الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات بـ"التساهل والسماح بعمليات نهب المساعدات في غزة"، فإنه يقول أيضا في بيان إنه "ينفذ إجراءات ضد لصوص المساعدات، مع التركيز على استهداف الإرهابيين".

منظمات دولية تؤكد تورط إسرائيل مع عصابات سرقة المساعدات

وسبق أن أفادت تسع وعشرون منظمة دولية غير حكومية، في تقرير، بأن الجيش الإسرائيلي "يشجع على نهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عن طريق مهاجمته قوات الشرطة الفلسطينية، التي تتبع حركة حماس وتحاول تأمين المساعدات".

ويشير التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يمنع نهب شاحنات المساعدات ولا يمنع العصابات المسلحة من ابتزاز المال من المنظمات الإنسانية.

و نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مصادر معلومات تؤكد، أن عصابات منظمة تسرق المساعدات بغزة وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي.

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية

وول ستريت جورنال: حماس وفتح يتفقان على تشكيل لجنة غير سياسية تشرف على المساعدات وإعمار غزة

 

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