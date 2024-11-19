الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

واشنطن: جهود مكثفة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وضمان استقرار غزة

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تواصل العمل مع الأطراف المعنية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فى لبنان، مشيرة إلى أن المفاوضات الحالية تركز على إيجاد حل مستدام يضمن الاستقرار للطرفين.

 

الخارجية الأمريكية تطالب بإنهاء الحرب فى غزة

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الوضع الأمني المتدهور في غزة يتطلب إنهاء الحرب بشكل عاجل، والعمل على إيجاد بدائل مناسبة لوقف التصعيد وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومساعي دولية لاحتواء الأزمة وضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع.

فيما كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود خلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضا مقترحات تقدم بها فريق المفاوضات الإسرائيلي.

 

خلافات بين حكومة نتنياهو ووفد التفاوض 
 

في المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مصادر مطلعة معلومات مفادها، طلب كل من رئيس الموساد وممثل الجيش في الوفد المفاوض مساحة أكبر لإجراء المفاوضات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق يعكس متطلبات المرحلة الحالية.
يأتي هذا في ظل تزايد الضغوط السياسية والإعلامية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجنود المحتجزين وضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.

 وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قادة فريق حماس التفاوضي غير موجودين في العاصمة الدوحة حاليا، وهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.

قطر تؤكد عدم إغلاق مكاتب حماس في الدوحة 

 وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم؛ فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.
وأكد المتحدث أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشددا على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.

المبعوث الأمريكي من لبنان: الأجواء إيجابية وهناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار

هوكشتاين يصل لبنان، رحلة مصيرية وسط تفاؤل أمريكي وضوء أخضر لـ حزب الله

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله إسرائيل غزة الخارجية الأمريكية لبنان

مواد متعلقة

إصابات وفقدان آخرين بغارة إسرائيلية دون إنذار على منطقة الشياح - الغبيري في لبنان

لبنان وحزب الله يوافقان على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

رد فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية غدا الأربعاء

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

شاهد، كيف استقبل حسام حسن عمر كمال عبد الواحد بعد خروجه أمام بتسوانا؟

أول تعليق لـ البرهان على الفيتو الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان

بعد موافقة النواب، ننشر نص قانون لجوء الأجانب

منوعات

المزيد

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو متربص

15 حديثا نبويا تبين جزاء مصيبة فقد الولد

نداءات الله للمؤمنين في سورة المائدة والأحكام الشرعية الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية