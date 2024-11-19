واشنطن: جهود مكثفة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وضمان استقرار غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تواصل العمل مع الأطراف المعنية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فى لبنان، مشيرة إلى أن المفاوضات الحالية تركز على إيجاد حل مستدام يضمن الاستقرار للطرفين.

الخارجية الأمريكية تطالب بإنهاء الحرب فى غزة

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الوضع الأمني المتدهور في غزة يتطلب إنهاء الحرب بشكل عاجل، والعمل على إيجاد بدائل مناسبة لوقف التصعيد وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومساعي دولية لاحتواء الأزمة وضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع.

فيما كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود خلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضا مقترحات تقدم بها فريق المفاوضات الإسرائيلي.

خلافات بين حكومة نتنياهو ووفد التفاوض



في المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مصادر مطلعة معلومات مفادها، طلب كل من رئيس الموساد وممثل الجيش في الوفد المفاوض مساحة أكبر لإجراء المفاوضات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق يعكس متطلبات المرحلة الحالية.

يأتي هذا في ظل تزايد الضغوط السياسية والإعلامية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجنود المحتجزين وضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قادة فريق حماس التفاوضي غير موجودين في العاصمة الدوحة حاليا، وهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.

قطر تؤكد عدم إغلاق مكاتب حماس في الدوحة

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم؛ فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.

وأكد المتحدث أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشددا على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا