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خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي: نحتل غزة منذ عام وسنأخذ منهم الأراضي لنتاجر بها

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء: إن إعادة المختطفين هدف مهم جدًّا، ولكن ليس في صفقة استسلام.

إسرائيل تحتل قطاع غزة للمتجارة بأصوله 

وأضاف  في مقابلة مع موقع Ynet "نحن نحتل غزة منذ عام، الأرض والإقليم مهم بالنسبة لحماس، فلنأخذ منهم الأصول التي يمكن المتاجرة بها".

وتابع: "إلغاء ثلاث وزارات صغيرة ليس شيئًا، سنأتي بميزانية إضافية لتمويل هذه الحرب، سيكون هناك نمو سريع للغاية بعد ذلك".

وفي السياق ذاته قال عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية: إن قطاع غزة يُعاني من جراحه العميقة، بعد مرور أكثر من 400 يوم، حيث فقد 44000 شهيد، وعشرات الآلاف من الجرحى، ومئات الآلاف من المشردين.

سياسة التجويع والقتل الجماعي

وأضاف «البشتاوي»، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يعد هناك أي ثقة لدى الشعب الفلسطيني، سواء في الشارع أو بين النخبة في أي قرار قد يُتخذ ضد إسرائيل، فإسرائيل مستمرة في سياساتها الممنهجة التي تستهدف التجويع والقتل الجماعي، ليس فقط من خلال القذائف، بل عبر حرمان الناس من أبسط مقومات الحياة.

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مقتل 800 جندي من جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة

استمرار إسرائيل في حصار الشعب الفلسطيني 

وقال: إذا كانت إسرائيل تخشى العقاب، لما استمرت في عدوانها حتى الآن، ولما ارتكبت كل هذه المجازر، مضيفا أن استمرارها في التجويع والحصار على شمال غزة يكشف عن عدم وجود أي بصيص أمل لدى الفلسطينيين في أن يُحاسبوا في يوم من الأيام.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط شيطاني تهدف من خلاله إلى خلق حالة من الفوضى، وإذا لم تتمكن من القضاء على المقاومة الفلسطينية عسكريًّا، فإنها تهدف إلى إضعاف الدعم الشعبي الذي يمثل العمود الفقري للمقاومة الفلسطينية.

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إسرائيل غزة وزير المالية الإسرائيلي

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