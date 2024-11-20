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حملات تموينية مكثفة على الأنشطة التجارية بالزقازيق في الشرقية

حملات تموينية مكثفة
حملات تموينية مكثفة على الأنشطة التجارية بالزقازيق

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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حملة مكبرة بالزقازيق 

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة مكبرة  بدائرة مركز الزقازيق برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية والمهندس عبداللطيف النجار والمهندس سعيد الشرقاوي ومعهم  محمد عبد السلام مدير مركز المعلومات وجيهان عبد العزيز من إدارة الحوكمة وأسفرت الحملة عن تحرير 9  محاضر للمخالفين  منها المحضر رقم ٣٥٠٥٨ جنح ضد صاحب شونة مواد بناء مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٠٠ شيكارة أسمنت بكمية قدرها ١٠ أطنان أسمنت.

والمحضر رقم  ٣٥١٢٥ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب شونة مواد بناء وتم ضبط ١٠ أطنان أسمنت مجهول المصدر والمحضر رقم ٣٥١٢٢ جنح مركز الزقازيق ضد صاحب شونة مواد بناء وتم ضبط ٥ أطنان حديد و١٠ أطنان أسمنت مجهولي المصدر والمحضر رقم ٣٥٠٦٠ جنح مركز الزقازيق ضد محل أعلاف وتم ضبط ٨٠ شيكارة نخالة بكمية قدرها ٢ طن نخالة مجهولة المصدر.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية القاضية باستمرار المتابعة والتفتيش على المحال التجارية والسلع للتأكد من تراخيصها وحقيقة اتباع الاشتراطات التجارية التى أقرها القانون. 

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