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أهالي كفر شكر يشيعون جثمان الشيخ سيد أبوزيد عالم القراءات

الشيخ سيد أبو زيد
الشيخ سيد أبو زيد عالم القراءات، فيتو

شيع أهالي قرية أسنيت مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، الشيخ سيد أبو زيد عالم القراءات، والذي لقى ربه بعدما أدى صلاة الضحى، ليرحل بعد مسيرة طويلة وحافلة في تعليم آيات القرآن الكريم وتجويده لطلابه المنتشرين بالمحافظة.

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تفاصيل رحيل الشيخ سيد أبوزيد

خرجت الجنازة من مسجد عبد العزيز هندي بمسقط رأسه بقرية أسنيت بكفر شكر، وشيع جثمانه وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

وكشف أحد طلاب الشيخ الراحل ممن حفظوا القرآن الكريم على يديه، وهو الشيخ السيد عبد المحيي أحد تلامذة الشيخ الراحل، تفاصيل الوفاة واللحظات الأخيرة، قائلا: "انتقل إلى رحمة الله تعالى عالم من علماء الأمة الشيخ سيد أبو زيد عالم القرآن والقراءات، اتصلت عليه في الصباح كي أؤكد معه موعدنا اليوم فردت عليَّ زوجته، وقالت: إنت فين يا شيخ سيد، الشيخ صلى الضحى ونام مكانه ومش بيرد عليّ خالص".

وتابع: "فذهبتُ مسرعًا حتى وقفتُ أمامه، والله الذي لا إله إلا هو رأيتُ اليوم قمرًا منيرًا وبدرًا ساطعًا وبياضًا ناصعًا وابتسامة صافية تدلُ على رضى الله عز وجل، وعلى حُسن الخاتمة (طِبتَ حيًا وميّتًا يا سيّدي)، مات وهو يصلي الضحى، وكان موعدنا معه اليوم ليقرأنا كلام الله عز وجل ومن فضل الله تعالى أني توليتُ تغسيله وتكفينه".

فيما نشر أحد طلاب الفقيد وهو الشيخ محمد دغيدي إمام مسجد الشامخية ببنها، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “توفي اليوم أستاذى ومعلمي وقنديل العلم”.

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