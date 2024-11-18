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محافظ القليوبية يشهد إزالة 4 طوابق مخالفة من برج غير مرخص بطوخ

محافظ القليوبية يشهد
محافظ القليوبية يشهد ازالة ادوار مخالفة ببرج بطوخ، فيتو

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، إزالة 4 طوابق مخالفة من أحد الأبراج السكنية بمدينة طوخ، وذلك في إطار حملات المحافظة المكثفة لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة للقانون.

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إزالة أدوار مخالفة ببرج غير مرخص بطوخ 


رافق المحافظ في الجولة اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء الحاسم تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة، والتي تؤكد على ضرورة تطبيق القانون حفاظًا على المصلحة العامة وسلامة المواطنين.
جدير بالذكر بأنه تم بناء البرج المخالف دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتجاوز عدد الطوابق المسموح به بأربعة أدوار وتقع المخالفة في منطقة حساسة علي مقربة من خط السكك الحديدية، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة والبنية التحتية.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة، وأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون حفاظًا على حقوق المواطنين موجها بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لمكافحة التعديات، مشيدًا بالجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية والتنفيذية، كما دعا المحافظ المواطنين إلى الالتزام بالقانون، والحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في أي أعمال بناء، مشيرًا إلى أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفاتهم.

ووجه المحافظ رسالة واضحة للمواطنين مفادها أن الدولة لن تسمح بأي تجاوز للقانون، وأن الجميع مطالب بالالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة للبناء. كما دعا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية للإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.

واكد المحافظ على عزم المحافظة على مكافحة التعديات بكل حزم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. كما تؤكد على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف وأن هذه الإجراءات رسالة واضحة للمخالفين بأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية مدينة طوخ

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