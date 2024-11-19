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خارج الحدود

إيران تتوعد تل أبيب من جديد: سنرد على الهجوم الإسرائيلي بالوقت المناسب

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

 قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الثلاثاء، إن بلاده تعتبر الهجوم الإسرائيلي الأخير يستحق ردا بالوقت المناسب، متهما تل أبيب بمحاولة توسيع الصراع بالمنطقة.

 

عراقجي يحدد موعد الرد علي اسرائيل

 وقال عراقجي، إن طهران "تعتبر الاعتداء الإسرائيلي الأخير على أراضيها هجوما جديدا ويستحق ردا"، مشددا على أن بلاده "لن نتخلى عن حقها في الرد على الاعتداء الصهيوني في الوقت وبالطريقة المناسبين".

 

موعد تنفيذ عملية الوعد الصادق

وأضاف عراقجي في معرض رده على سؤال حول  موعد تنفيذ عملية الوعد الصادق 3  أمام جمع من القادة والعاملين في هيئة أركان الحرس الثوري: "لقد أعلنا للعالم أن الهجوم العدواني للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية هو هجوم جديد وسنرد عليه بالتأكيد في الوقت المناسب"، وقال: "إذا أظهرنا أدنى خوف من الحرب عندما يكون هناك تهديد، فهذا يعني أننا نخشى من الحرب".

 

وقال وزير الخارجية الإيراني إن "إسرائيل تسعى إلى توسيع دائرة الحرب وجر الولايات المتحدة إليها"، مشيرا إلى أن "الكيان الصهيوني هو من بدأ الاعتداءات وعمليتا الوعد الصادق 1و2 كانتا دفاعيتين".

وشدد عراقجي على أن إيران تعاملت بمنطق وعقلانية مع الأمور خلال العام الماضي ولم تتخذ قرارات انفعالية.

وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون كشف لموقع "أكسيوس" أن الهجوم الإسرائيلي على إيران في أواخر أكتوبر الماضي دمر منشأة سرية لأبحاث الأسلحة النووية في بارشين.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن الضربة التي استهدفت موقعا كان قد أعلن سابقا أنه غير نشط، ألحقت أضرارا كبيرة بجهود إيران خلال العام الماضي لاستئناف أبحاث الأسلحة النووية.

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