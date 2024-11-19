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إصابة 6 تلاميذ باشتباه في تسمم غذائي بمدرسة في الغربية

إصابة 6 تلاميذ باشتباه
إصابة 6 تلاميذ باشتباه تسمم غذائي في مدرسة بالغربية، فيتو

 أصيب 6 تلاميذ باشتباه في تسمم غذائي، بمدرسة أبو الجهور، وتم نقلهم إلى مستشفى السنطة المركزي بالغربية لإجراء فحوصات طبية لهم وعمل غسيل معدة.

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 وكان مدير مدرسة أبو الجمهور قد أبلغ مدير إدارة السنطة التعليمية بشعور 6 تلاميذ بالمدرسة بمغص في البطن، وعلى الفور قام بنقلهم إلى المستشفى.

 

أسماء التلاميذ

وتبين أن التلاميذ هم: عبد الرحمن محمود رجب ١٤ عاما، ونورسين علي حافظ ٨ سنوات، وسمير محمد سمير علي حافظ ٩ سنوات، ومحمد حمادة عبد الله ١١سنة، ونور شريف علي حافظ ١٤ سنة، وأشرف علي حافظ ١٤سنة.

 

وأن التلاميذ موجودون داخل قسم الأطفال بمستشفى السنطة المركزي لإجراء عمليات غسيل معوي، وتلقى العلاج اللازم.


وصرح مصدر طبي بأن الأطفال عقب تناولهن الوجبة الدراسية شعروا بقيء وإسهال ومغص في البطن، وأن هناك غرفة طوارئ تم تشكيلها داخل المستشفى خوفا من ازدياد الأعداد.


وأضاف المصدر: إن التلاميذ في حالة مستقرة ولا يمكن الجزم بأن السبب وراء التسمم الغذائي هو الوجبة المدرسية إلا بعد التحاليل الطبية والعينات التي أخذها مسؤولو "الصحة" لتحليلها، والإعلان عن السبب وراء التسمم الغذائي للطلبة.

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