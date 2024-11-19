الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"روايح" الشتاء تهبّ على الغربية، أمطار ورياح ولسعة برودة (فيديو)

أمطار ورياح ولسعة
أمطار ورياح ولسعة برودة علي سماء الغربية،فيتو

 تشهد، اليوم الثلاثاء، سماء محافظة الغربية سقوط أمطار ما بين المتوسطة والخفيفة.

انطلاق فعاليات دورة اللغة العربية للأئمة والمفتشين بـ أوقاف جنوب سيناء

صديق القارئ الفقير، قصة "العم سمير" أشهر بائع كتب مستعملة في طنطا

ومن جانبها، أعلنت محافظة الغربية رفع درجات الاستعداد والجاهزية بكافة مرافقها الخدمية وانعقاد غرف عمليات متابعة بمجالس المدن وغرف عمليات المحافظة الرئيسية والجاهزية لتلقى أى شكاوى.

حيث أعلن اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية في وقت سابق الانتهاء من مراجعة موقف بلاعات الصرف بالشوارع ووضع معداته فى حالة استعداد تحسبا للسيول.

وأعلن محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ طبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع المحافظ أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقًا للاجتماعات التنسيقية استعدادًا لسقوط الأمطار.

كما وجه محافظ الغربية بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها، وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظًا على أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار الكهربائي وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار وخاصة في المنشآت الحيوية.

توجيهات بإلغاء كافة الإجازات لعمال الوحدات المحلية بالغربية

وأكد المحافظ تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الإجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه، مؤكدًا على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

ووجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهًا قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أولًا بأول.

وأشار المحافظ إلى أن الأحياء والمراكز والمدن قامت خلال الأسابيع الماضية بتطبيق نماذج محاكاة فعلية على الطبيعة، للتأكد من استعداد المعدات والعمال لمواجهة أي سيول أو أمطار والتأكد من الجاهزية واتخاذ الاستعدادات اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

موعد ومكان جنازة اللاعب محمد شوقي بمسقط رأسه في الغربية

صديق القارئ الفقير، قصة "العم سمير" أشهر بائع كتب مستعملة في طنطا

وكيل أوقاف الغربية يتابع اختبارات التصفيات الأولية للأئمة والواعظات

صرف الغربية: حل شكوى انسداد شبكة الصرف في طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

التعليم توضح حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

منوعات

المزيد

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

المزيد
الجريدة الرسمية