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جامعة أسيوط تنظم معرضًا لمستلزمات الأسرة والطلاب ضمن مبادرة بداية|صور

معرض جامعة أسيوط
معرض جامعة أسيوط ضمن مبادرة بداية، فيتو

 نظمت جامعة أسيوط، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة؛ لبناء الإنسان"،اليوم الإثنين ٧ من أكتوبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، المعرض التسويقي؛ للمشروعات الصغيرة التي يقدمها خريجي الجامعة، وأبناء محافظة أسيوط، بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط، وذلك في شارع الحضارات بالجامعة.

 

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 

  يأتي المعرض؛ لتقديم مستلزمات الأسرة والطلاب، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والممتدة أعماله حتي ١٦ من أكتوبر، تحت إشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ باسل رحمي المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، والمتناهية الصغر، وبحضور الأستاذ إيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بأسيوط، وبمشاركة أعضاء مجلس شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة، وممثلي جهاز تنمية المشروعات، والقائمين علي المعرض.

استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)

 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على تشجيع الشباب أصحاب الحرف والصناعات، ودعمهم من خلال توفير منافذ؛ لبيع، وعرض منتجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ لها دور كبير في تحقيق، وتفعيل خطة الدولة؛ لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني، والمشاركة في التنمية، والمساهمة في مواجهة البطالة.

 

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذ أهدافها، انطلاقًا من  دور الجامعة المجتمعي، والتنموي المنوط بها، وايمانًا منها بتوجهات الدولة نحو تطوير الإنسان، وتعزيز قدراته في جميع المجالات؛ بوصفه حجر الزاوية لتحقيق التنمية الشاملة، ومحورًا أساسيًا في الجمهورية الجديدة.

وأوضح رئيس الجامعة: أن تنظيم المعرض يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة، وجهاز تنمية المشروعات، والذي يستهدف إقامة المعارض التسويقية لمنتجات ومشروعات الطلاب، وعقد الندوات التعريفية، والأنشطة المتنوعة في مجالات ريادة الأعمال، والتدريب علي خلق فرص عمل، وكيفية إدارة المشروعات، وعمل دراسات الجدوي، ودراسة السوق، فضلًا عن تدريب الفتيات علي الحرف التراثية، واليدوية.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم: أن المعرض يقدم الكثير السلع، والمستلزمات المختلفة التي تلزم كافة منتسبي الجامعة، والتي تشمل: الأدوات المدرسية، والمكتبية، والأجهزة العلمية، والمعملية، إلي جانب الملابس الجاهزة، والمفروشات، والأحذية، والاكسسوارات اليدوية ( هاند ميد)، والشنط المدرسية، إلي جانب السلع الغذائية، والمعلبات، وكذلك بعض المنتجات المخصصة لذوي الهمم، وذلك بأسعار مخفضة للطلاب تصل إلي نسبة ٢٠: ٢٥٪، مثنيًا علي الجهود المبذولة من القائمين علي المعرض، والتي تعكس حرصهم علي تلبية احتياجات الطلاب، خاصةً مع استقبالهم للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 

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 وتفقد الدكتور محمود عبد العليم؛ أقسام المعرض المتنوعة، مطمئنًا علي جودة المنتجات المعروضة خلاله، ومدي ملائمتها لاحتياجات الطلاب، فضلًا عن طرح المستلزمات بأسعار مخفضة؛ وهو ما يأتي مواكبًا لتوجهات الدولة المصرية، بتنظيم المعارض؛ لمحاربة الغلاء، وتوفير السلع للمواطنين، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

 وفي سياقٍ متصل، أوضح إيهاب عبد الحميد أن المعرض يضم (١٠) عارضين، من عملاء جهاز تنمية المشروعات من خريجي الجامعة، ومن أبناء محافظة أسيوط، الحاصلين علي خدمات مالية، وغير مالية مقدمة من الجهاز، وذلك مساهمةً في تسويق مشروعاتهم، وعرض منتجاتهم في عدد من المعارض التسويقية داخل وخارج مصر، فضلًا عن دعم الحرف اليدوية المتميزة؛ بهدف إعادة إحياء التراث مرة أخري.

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