وكيل التعليم بالشرقية يتفقد عددًا من المدارس بالزقازيق

قام محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بمواصلة جولاته الميدانية اليومية الصباحية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بتفقد عدد من مدارس إدارة غرب الزقازيق التعليمية بحضور جمال الغريب مدير عام إدارة غرب الزقازيق التعليمية وذلك للوقوف علي مدى التزام المعلمين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة موقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات والواجبات المدرسية وكراسة الحصة والاستعداد لعقد اختبارات شهر نوفمبر.

وشهد طابور الصباح بمدرسة روضة عبد العزيز علي الابتدائية واطمأن على انتظام سير العمل والدراسة داخل المدرسة ثم توجه لمتابعة اتنظام الدراسة بمدرسة أبو عامر الابتدائية وناقش التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية وشدد على متابعة التقييمات الأسبوعية وكراسة الحصة.

جانب من الزيارة -فيتو

وتوجه لمتابعة انتظام سير الدراسة بمدرسة أم الأبطال الإعدادية بنات فقام بتفقد فصول المدرسة ووجه علي ضرورة تحليل نتائج إختبار شهر أكتوبر لجميع الصفوف الدراسية مع إعداد خطة لوضع برامج علاجية للطالبات ومتابعة كراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية وعقد اختبار شهر نوفمبر مع متابعة غياب الطالبات.

وكيل أول التعليم بالشرقية يشدد على الإشراف اليومي

وفي ختام زيارته شدد محمد رمضان وكيل أول تعليم الشرقية على مديري ووكلاء المدرسة والإشراف اليومي التأكد من مغادرة جميع الطالبات للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ومنع كافة أشكال العنف، والعقاب البدني، والتنمر داخل المدارس، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية وذلك تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية .

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