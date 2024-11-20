ترتيب هدافي الدوري المصري، يتساوي 7 لاعبين في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثالثة المقرر انطلاقها الجمعة المقبلة بعد نهاية فترة الأجندة الدولية.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الثالثة



1- وسام أبو علي الأهلي هدفان

1- أحمد عاطف بيراميدز هدفان

1- محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان

1- ناصر منسي الزمالك هدفان

1- محمد هلال البنك الأهلي هدفان

1- حسين الشحات الأهلي هدفان

1- طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان

2- بدر موسى بتروجيت هدف واحد

2- علي زعزع مودرن سبورت هدف واحد

2- مصطفى شلبي الزمالك هدف واحد

2- فادي فريد الاتحاد السكندري هدف واحد

2- جودوين أوكوارا طلائع الجيش هدف واحد

2- أحمد الشيخ طلائع الجيش هدف واحد

2- عماد فتحي طلائع الجيش هدف واحد

2- أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد

2- أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد

ويعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الانطلاق مرة أخرى يوم الجمعة المقبلة 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة بعد نهاية فترة الأجندة الدولية ولقائي منتخب مصر مع الرأس الأخضر وبتسوانا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري



الجمعة 22 نوفمبر

بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلى ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

ويتصدر النادي الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كل من الزمالك والاتحاد السكندري قبل الجولة الثالثة وانتهاء فترة التوقف الدولي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي 6 نقاط

2- الزمالك 6 نقاط

3- الاتحاد السكندري 6 نقاط

4- المصري البورسعيدي 4 نقاط

5- بيراميدز 4 نقاط

6- سموحة 3 نقاط

7- طلائع الجيش 3 نقاط

8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط

9- بتروجيت نقطتان

10- مودرن سبورت نقطتان

11- الجونة نقطتان

12- غزل المحلة نقطة واحدة

13- البنك الأهلي نقطة واحدة

14- إنبي نقطة واحدة

15- زد اف سي نقطة واحدة

16- الإسماعيلي نقطة واحدة

17- فاركو نقطة واحدة

18- حرس الحدود 0 نقاط

جدير بالذكر أن منتخب مصر خاض مواجهتين خلال فترة التوقف خلال شهر نوفمبر الجاري أمام منتخب كاب فيردي ومنتخب بوتسوانا في ختام مشواره بتصفيات أمم أفريقيا وانتهت المباراتين بالتعادل الايجابي 1-1.

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