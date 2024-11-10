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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري، 7 لاعبين بالصدارة بعد الجولة الثانية

وسام أبو علي
وسام أبو علي

ترتيب هدافي الدوري المصري، تساوي 7 لاعبين في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد الجولة الثانية 

وسام أبو علي الأهلي هدفان
أحمد عاطف بيراميدز هدفان
محمد علي بن حمودة غزل المحلة هدفان
ناصر منسي الزمالك هدفان
محمد هلال البنك الأهلي هدفان
حسين الشحات الأهلي هدفان
طاهر محمد طاهر الأهلي هدفان
بدر موسى بتروجيت هدف واحد
علي زعزع مودرن سبورت هدف واحد
مصطفى شلبي الزمالك هدف واحد
فادي فريد الاتحاد السكندري هدف واحد
جودوين أوكوارا طلائع الجيش هدف واحد
أحمد الشيخ طلائع الجيش هدف واحد
عماد فتحي طلائع الجيش هدف واحد
أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد
أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد
 

 

 وأسدل الستار على مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز بمشاركة 18 فريقا للمرحلة الأولى من البطولة بالنظام الاستثنائي موسم 2024-2025.

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كلا من الزمالك والاتحاد السكندري بعد إنتهاء الجولة الثانية وقبل فترة التوقف الدولي نوفمبر الجاري.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الأهلي 6 نقاط
2- الزمالك 6 نقاط
3- الاتحاد السكندري 6 نقاط
4- المصري البورسعيدي 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- سموحة 3 نقاط
7- طلائع الجيش 3 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
9- بتروجيت نقطتان
10- مودرن سبورت نقطتان
11- الجونة نقطتان
12- غزل المحلة نقطة واحدة
13- البنك الأهلي نقطة واحدة
14- إنبي نقطة واحدة
15- زد اف سي نقطة واحدة
16- الإسماعيلي نقطة واحدة
17- فاركو نقطة واحدة
18- حرس الحدود 0 نقاط
 

 

نتائج الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 

غزل المحلة 2-3 طلائع الجيش 

الاتحاد السكندري 1-0 حرس الحدود 

زد 0-1 الأهلي 

بتروجيت 1-1 مودرن سبورت 

سموحة 0-2 الزمالك 

إنبي 1-2 بيراميدز

البنك الأهلي 0-0 فاركو 

المصري 0-0 الجونة 

سيراميكا كليوباترا 1-0 الاسماعيلي 

 

ويطبق نظام جديد في الموسم الاستثنائي الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025، وذلك بسبب ضيق الوقت وأجندة المباريات الدولية المزدحمة في العام القادم، على صعيد الأندية والمنتخبات.

وتقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

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