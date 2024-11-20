الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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محافظات

فصل طالب أسبوعًا لاصطحابه ثعبانًا إلى المدرسة في سوهاج

تعبان
تعبان

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم  بسوهاج أن المديرية تابعت باهتمام ما أثير حول واقعة اصطحاب أحد الطلاب لثعبان زينة ملون معه إلي المدرسة.

فصل الطالب الذى اصطحب ثعبانًا في  الفصل بمدرسة ثانوي بسوهاج 

وأكد السيد أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات القانونية التي نصت عليها الكتب الدورية والتعليمات الوزارية المنظمة لسلوك الطلاب داخل المدرسة خاصة بنود لائحة الانضباط المدرسي حيث تم إصدار قرار بفصل الطالب لمدة أسبوع مع إجراء التحقيقات في الواقعة

وأضاف المحافظ أن الواقعة تمثلت في اصطحاب أحد طلاب مدرسة الشهيد محمد كامل الثانوية بسوهاج لثعبان زينة ملون وغير سام بغرض المزاح مع زملائه مما أثار بعض الهرج وسط زملائه في الفصل وعلى الفور تدخلت إدارة المدرسة وقامت باحتواء الموقف وإخطار المديرية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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الانضباط المدرسي زارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محمد كامل

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