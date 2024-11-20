وكيل تعليم سوهاج يكرم معلمي مادة الدراسات الاجتماعية

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه الأستاذ على عبد الجليل موجه عام مادة الجغرافيا ووحيد محمد عبد الكريم موجه عام مادة التاريخ بديوان المديرية فاعليات الحفل واللقاء الموسع مع موجهي أوائل مادة الدراسات الاجتماعية على مستوى المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية لمناقشة الإجراءات الخاصة بوضع وطباعة امتحانات شهر نوفمبر والتكليفات والمهام الخاصة بهم.

وكيل وزارة التعليم يشدد على ضرورة المتابعة وتكثيف العمل

أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل والمتابعة اليومية والمستمرة لمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان على استكمال الإجراءات الخاصة بتقييمات الطلاب اليومية والأسبوعية ووجه بأهمية تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بالمناهج الدراسية واتباع أحدث نظم التعليم والتعلم الذاتى للطلاب والتفكير خارج الصندوق لخلق روح من المنافسة والإبداع بين المعلمين بهدف توصيل المعلومة الدراسية للطلاب بكل سهولة وييسر.

الدكتور محمد السيد يكرم عدد 32 معلما من المتميزين

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور محمد السيد بتكريم عدد ٣٢ معلما من المعلمين المتميزين فى مادة الدراسات الاجتماعية بمدارس إدارة سوهاج التعليمية لتميزهم ومشاركتهم فى تدريب ورفع كفاءة زملائهم فى العمل داخل مدارسهم، كما تم تكريم آمال فاروق موجه أول مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة سوهاج لبلوغها سن المعاش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا