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وكيل تعليم سوهاج يكرم معلمي مادة الدراسات الاجتماعية

وكيل تعليم سوهاج
وكيل تعليم سوهاج يكرم عددا من المعلمين

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج يرافقه الأستاذ على عبد الجليل موجه عام مادة الجغرافيا ووحيد محمد عبد الكريم موجه عام مادة التاريخ بديوان المديرية فاعليات الحفل واللقاء الموسع  مع موجهي أوائل مادة الدراسات الاجتماعية على مستوى المحافظة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية لمناقشة الإجراءات الخاصة بوضع وطباعة امتحانات شهر نوفمبر والتكليفات والمهام  الخاصة بهم.

وكيل وزارة التعليم يشدد على ضرورة المتابعة وتكثيف العمل 
أكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل والمتابعة اليومية والمستمرة لمختلف مدارس المحافظة للاطمئنان على استكمال الإجراءات الخاصة  بتقييمات الطلاب اليومية والأسبوعية ووجه بأهمية تنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بالمناهج الدراسية واتباع أحدث نظم التعليم والتعلم الذاتى للطلاب والتفكير خارج الصندوق لخلق روح من المنافسة والإبداع بين المعلمين بهدف توصيل المعلومة الدراسية للطلاب بكل سهولة وييسر.

الدكتور محمد السيد يكرم عدد 32 معلما من المتميزين 
وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور محمد السيد بتكريم عدد ٣٢ معلما من المعلمين المتميزين فى مادة الدراسات الاجتماعية بمدارس إدارة سوهاج التعليمية لتميزهم ومشاركتهم فى تدريب ورفع كفاءة زملائهم فى العمل داخل مدارسهم، كما تم تكريم آمال فاروق موجه أول مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة سوهاج لبلوغها سن المعاش.

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