استمرار فعاليات الأسبوع العالمى لسلامة الدواء بمحافظة الشرقية

قامت الدكتورة سهام مجاهد سرحان مسؤول اليقظة الدوائية بمستشفى كفرصقر المركزى في محافظة الشرقية بالمرور على جميع أقسام المستشفى للتوعية بضرورة الإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية وطرق الإبلاغ وكيفيته وذلك تنفيذا توجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية وتحت رعاية هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة صفاء حمدى مدير إدارة الصيدلة بالشرقية والدكتورشيريهان عادل رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية بالشرقية والدكتوعبد السلام شعبان مدير مستشفى كفرصقر المركزى حيث تم المرور على ما يقارب مائة عضو من أعضاء المنظومة الطبية بما فيهم الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض.

التوعية باهمية اليقظة الدوائية

كما تم المرور على مدرسة التمريض والتوعية بأهمية اليقظة الدائية لقرابة خمسين طالبة.. كما تم المرور على عدد كبير من المرضى الدخلى والخارجى بالمستشفى لتوعيتهم بضرورة الإبلاغ وكيفيته وقد تم عرض الفيديو الخاص بتوضيح مفهوم اليقظة الدوائية على شاشات العرض بأقسام المستشفى المختلفة.

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