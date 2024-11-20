خطوات وروتين العناية بالبشرة قبل الخروج من المنزل في الشتاء

خطوات وروتين العناية بالبشرة، تعتبر العناية بالبشرة في فصل الشتاء من المهام الأساسية لكل أنثى.



حيث تتعرض البشرة خلال فصل الشتاء، للعديد من العوامل القاسية مثل الرياح الباردة، والرطوبة المنخفضة، والتدفئة الداخلية التي تسبب جفافها وتهيّجها.



وأوضحت خبيرة التجميل هبه محمد، أن العناية بالبشرة في فصل الشتاء تتطلب الالتزام بروتين شامل يشمل التنظيف، الترطيب، الحماية من الشمس، والتغذية الجيدة.

وأضافت، أن هذه الخطوات لا تحمي البشرة فقط من الجفاف والتشققات، بل تعزز من إشراقها وصحتها، مما يضمن لكِ مظهرًا جميلًا ومتألقًا حتى في أقسى الظروف الجوية.



روتين العناية بالبشرة قبل الخروج من البيت شتاءا



العناية الطبيعية بالبشرة

وتستعرض خبيرة التجميل، في هذا التقرير، روتين وخطوات العناية بالبشرة قبل الخروج من المنزل في فصل الشتاء؛ لضمان الحفاظ على صحتها ونضارتها.

1. تنظيف البشرة برفق

يُعد تنظيف البشرة الخطوة الأولى في أي روتين للعناية بالبشرة، حتى في فصل الشتاء.

الاختيار المناسب للمنظف: يُفضل استخدام منظف لطيف وخالٍ من الكحول والصابون، لتجنب تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية. المنظفات ذات الأساس الكريمي أو الغني بالمكونات المرطبة مثل الجليسرين تعد مثالية.

طريقة التنظيف: يُغسل الوجه بماء فاتر وليس ساخنًا، حيث يمكن للماء الساخن أن يُفقد البشرة رطوبتها ويُسبب الجفاف.



2. التقشير بلطف

في الشتاء، تميل البشرة إلى تراكم الخلايا الميتة التي يمكن أن تجعلها تبدو باهتة.

عدد مرات التقشير: مرة أو مرتين أسبوعيًا باستخدام مقشر لطيف يناسب نوع البشرة.

المنتجات المناسبة: المقشرات التي تحتوي على مكونات طبيعية مثل الشوفان أو الأحماض الخفيفة مثل حمض اللاكتيك هي خيارات آمنة وفعالة.



3. الترطيب العميق

يُعتبر الترطيب أساسًا لحماية البشرة من الجفاف والتشقق.

اختيار المرطب: يجب اختيار مرطب غني يحتوي على مكونات مغذية مثل حمض الهيالورونيك، زبدة الشيا، أو السيراميدات.

التطبيق: يُوزّع المرطب بلطف على الوجه والرقبة بعد التنظيف مباشرة، بينما تكون البشرة لا تزال رطبة قليلًا لزيادة امتصاص المنتج.



ترطيب الشفاه: لا يجب إهمال الشفاه، حيث تُصبح عرضة للتشقق في الشتاء. يمكن استخدام مرطب شفاه يحتوي على الفازلين أو شمع العسل.



4. استخدام واقي الشمس

على الرغم من أن أشعة الشمس تبدو ضعيفة في الشتاء، إلا أن الأشعة فوق البنفسجية لا تزال قادرة على إلحاق الضرر بالبشرة.

اختيار المنتج: يُنصح باستخدام واقٍ من الشمس بعامل حماية لا يقل عن 30.

التطبيق: يُوضع الواقي قبل الخروج بـ 15-20 دقيقة، ويُعاد تطبيقه كل ساعتين إذا كانت فترة التواجد بالخارج طويلة.



5. وضع السيروم المناسب

السيرومات تُعد خطوة اختيارية لكنها فعّالة، خاصة تلك التي تحتوي على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C.

الفوائد: يساعد السيروم في تعزيز حماية البشرة من الأضرار البيئية وتحسين مظهرها وإشراقها.

كيفية الاستخدام: يُوضع السيروم بعد التنظيف وقبل الترطيب للحصول على أفضل النتائج.



6. اختيار منتجات التجميل بعناية

في حال تطبيق المكياج، يجب اختيار منتجات تحافظ على ترطيب البشرة.

الأساس: يُفضّل استخدام كريم أساس غني بالمرطبات ومصمم خصيصًا للبشرة الجافة.

البودرة: يُنصح بتجنب البودرة الكثيفة لأنها قد تزيد من جفاف البشرة.



7. حماية المناطق المكشوفة

بالإضافة إلى الوجه، تحتاج المناطق الأخرى المكشوفة مثل اليدين إلى الحماية.

ترطيب اليدين: استخدام كريم يدين غني بالزيوت الطبيعية للحفاظ على نعومتها.

ارتداء القفازات: يُفضل ارتداء القفازات القطنية لحماية اليدين من البرد.

ترطيب البشرة الجافة



8. شرب الماء

على الرغم من أن الإحساس بالعطش يقل في الشتاء، إلا أن الترطيب الداخلي ضروري للحفاظ على صحة البشرة.

النصيحة: يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لضمان ترطيب البشرة من الداخل.



9. ارتداء الملابس الواقية

الملابس الصوفية أو القطنية تساعد في حماية البشرة من الجفاف الناتج عن الرياح الباردة. يُفضل أيضًا تغطية الوجه والرقبة بشال أو وشاح للحماية من الهواء القاسي.

10. الاهتمام بالتغذية

تلعب التغذية دورًا مهمًا في تحسين صحة البشرة.

الأطعمة المفيدة: تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية مثل أوميغا-3 (الموجودة في الأسماك والمكسرات)، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

المكملات الغذائية: يمكن تناول مكملات مثل فيتامين D في الشتاء لتعويض نقص أشعة الشمس.



11. تجنب العادات الضارة

الاستحمام الطويل بالماء الساخن: يُفضل تجنبه لأنه يسبب جفاف البشرة.

التدفئة الزائدة: يمكن أن تساهم التدفئة الداخلية في تقليل رطوبة الهواء، مما يؤدي إلى جفاف البشرة. يُنصح باستخدام جهاز ترطيب الهواء في الغرف.

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