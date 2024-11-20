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ثقافة وفنون

كواليس تصوير افتتاحية فيلم DEADPOOL & WOLVERINE

Deadpool & Wolverine،
Deadpool & Wolverine، فيتو

DEADPOOL، كشفت استديوهات مارفل، عن مقطع فيديو قصير، يرصد كواليس وصعوبة تصوير مشهد افتتاحية فيلم Deadpool & Wolverine، التي ابهرت الجميع بعد مشاهدة الفيلم.

إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine

وحقق فيلم Deadpool & Wolverine، إيرادات وصلت لـ 1.211 مليار دولار، ليصبح أعلى فيلم من تصنيف 'R' تحقيقًا للإيرادات بتاريخ شباك التذاكر الأمريكي.
 

وكشف الممثل رايان رينولدز، أنه لن يكون هناك أجزاء مستقبلية، من فيلم "Deadpool & Wolverine".

 

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وقال رايان رينولدز، في تصريحات إعلامية، خلال جولة لتسويق فيلم “Deadpool & Wolverine”: "الفيلم ليس إعلانًا تجاريًا.. لفيلم آخر، أو لمستقبل مارفل.. هو فيلم مستقل بذاته، ولن تكون هناك أي أجزاء مستقبلية له".

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