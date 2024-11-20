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ثقافة وفنون

تعليق صادم من بول ميسكال عن مقابلته للملك تشارلز

بول ميسكال والملك
بول ميسكال والملك تشارلز، فيتو

Gladiator II،  صدم الممثل بول ميسكال، أحد الصحفيين، برده على سؤاله حول مدى شعوره بالإثارة عند مقابلة الملك تشارلز في العرض الأول لفيلم "Gladiator 2" في لندن.

وقال بول، رد علي السؤال: "أنا أيرلندي، لذا فهذا ليس ضمن قائمة الأولويات".

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تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

فيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

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وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

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