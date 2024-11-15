الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الإسرائيلية يوفال جونين تسرق دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في Gladiator II

يوفال جونين، فيتو
يوفال جونين، فيتو

 كشفت تقارير صحفية جديدة، أن الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen، سرقت دور الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي في فيلم Gladiator II.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثلة الإسرائيلية، أعادت تمثيل جميع مشاهد الممثلة مي القلماوي، لتظهر على الشاشة بدلا منها، على الرغم من ظهور مشاهد مي القلماوي في العروض الدعائية الأولية للفيلم.

Yuval Gonen - IMDb
 الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين ـ Yuval Gonen

تفاصيل حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

فوجئ المشاهدون، لفيلم Gladiator II، من حذف جميع مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية 'مي القلماوي'، بالكامل من أحداث الفيلم، على الرغم من وجودها في العروض الدعائية الأولية للفيلم والتي كانت تشير إلى أنها ستلعب دورا رئيسيا.

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أنه يعتقد أن حذف جميع مشاهد مي القلماوي، جاء بسبب إدانتها العلنية للجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في فلسطين.

Image

تفاصيل فيلم GLADIATOR ll

وفيلم "GLADIATOR ll"، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة كل من الممثل الشهير دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبول ميسكال.

وتدور أحداث الفيلم، بعد أن غزو منزل لوسيوس، من قبل الأباطرة المستبدين الذين يقودون روما، ما يضطر لوسيوس إلى دخول الكولوسيوم، والنظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.

بسبب إسرائيل، حذف مشاهد الممثلة المصرية الفلسطينية مي القلماوي من فيلم Gladiator II

الملك تشارلز يلتقي بأبطال GLADIATOR ll في العرض الأولي للفيلم في لندن (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Yuval Gonen الملك تشارلز GLADIATOR تفاصيل فيلم GLADIATOR حذف مشاهد مي القلماوي من Gladiator الممثلة الإسرائيلية يوفال جونين

مواد متعلقة

هل تنتج مارفل جزءًا ثانيًا من مسلسل Agatha All Along؟

استديوهات مارفل تحذف فيلم Blade من جدول إصداراتها المستقبلية

الأكثر قراءة

كولر يصدم العين الإماراتي

موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 - 11 - 2024

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

موعد مباراة مصر ضد كاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا والقناة الناقلة

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي الليلة

أمن المنوفية ينجح في القبض على المتهمين بقتل شخص بغرض السرقة

منوعات

المزيد

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

وفاة الأميرة يوريكو أكبر أعضاء العائلة الإمبراطورية اليابانية سنًّا

الخبير الهولندي الشهير يحذر من زلزال عنيف، هل له علاقة باكتمال القمر اليوم

موقف طريف يتسبب في إيقاف مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في الأسواق

هتشتري الأرز بكام النهارده اليوم الجمعة في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

8 أطعمة لتحسين المزاج والتخلص من التوتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدس في المنام وعلاقته بالخير والبركة والرزق الوفير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الحسن سبط رسول الله (1 – 5)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads