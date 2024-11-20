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ثقافة وفنون

بأصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات، فيتو
التلاوات، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 الموافق 18 جماد أول، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


06:40 (ص) للشيخ عبد العظيم زاهر وماتيسر من سورة القصص 5 ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الطور/ الضحى 30 ق.

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور  وما تيسر من سورة المائدة  30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ  محمد الصيفى وماتيسرمن سورة إبراهيم  15 ق.

44: 10(ص) تلاوة للشيخ عباس مصطفى عزب  وما تيسر من سورة الأنعام  15 ق.

46: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الحميد الباسوسى  وما تيسر من سورة الفرقان 30 ق.

01: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ  عبدالله عزب   وما تيسر من سورة فاطر  15ق

26: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزخرف 15ق.

 

أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة  5ق الساعة 14:41.
مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي من سورة القصص  28 ق.

17:02 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  عبدالعزيز عكاشة  وماتيسرمن سورتى الزمر وغافر  30 ق.

17:57 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمى وماتيسر من سورة البقرة   15ق

18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين  وماتيسرمن سورة الرعد 30 ق.

19:37 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وماتيسرمن سورة النحل  29 ق.

22:15( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع  وماتيسرمن سورتى مريم وطه 30 ق.

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمد رفعت وماتيسرمن سورة الرعد  42 ق.

24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ  على حجاج السويسى  وما تيسرمن سورة آل عمران 44 ق.

01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالشافى النادى وماتيسرمن سورة هود  15 ق.

03:33(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي  وما تيسر من سورة الأنفال  30ق.

05:23(بعد الفجر) للشيخ محمود البجيرمى  وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق.

05:41(بعد الفجر) للشيخ عبدالوارث عبدالعزيز الامام  وماتيسرمن سورة المائدة  10ق.

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خريطة التلاوات المرتلة إذاعة القرآن الكريم الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة

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