بأصوات عانقت السماء، خريطة التلاوات المجودة اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء 20 - 11 - 2024 الموافق 18 جماد أول، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:40 (ص) للشيخ عبد العظيم زاهر وماتيسر من سورة القصص 5 ق.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الطور/ الضحى 30 ق.



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة المائدة 30 ق.



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سورة إبراهيم 15 ق.



44: 10(ص) تلاوة للشيخ عباس مصطفى عزب وما تيسر من سورة الأنعام 15 ق.



46: 11(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الحميد الباسوسى وما تيسر من سورة الفرقان 30 ق.



01: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ عبدالله عزب وما تيسر من سورة فاطر 15ق



26: 13 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزخرف 15ق.





أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة د/ محمود عمارة 5ق الساعة 14:41.

مصحف مجود للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي من سورة القصص 28 ق.



17:02 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبدالعزيز عكاشة وماتيسرمن سورتى الزمر وغافر 30 ق.



17:57 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وماتيسر من سورة البقرة 15ق



18:22( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد بدر حسين وماتيسرمن سورة الرعد 30 ق.



19:37 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وماتيسرمن سورة النحل 29 ق.



22:15( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ أبوالعينين شعيشع وماتيسرمن سورتى مريم وطه 30 ق.



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وماتيسرمن سورة الرعد 42 ق.



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ على حجاج السويسى وما تيسرمن سورة آل عمران 44 ق.



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد عبدالشافى النادى وماتيسرمن سورة هود 15 ق.



03:33(بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورة الأنفال 30ق.



05:23(بعد الفجر) للشيخ محمود البجيرمى وما تيسر من سورة العنكبوت 15ق.



05:41(بعد الفجر) للشيخ عبدالوارث عبدالعزيز الامام وماتيسرمن سورة المائدة 10ق.

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