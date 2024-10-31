أورام الأقصر تكرم السيدات المتعافيات من سرطان الثدي (صور)

كرم مستشفى أورام الأقصر السيدات اللاتى تم شفاؤهن من سرطان الثدي، وكن يتلقين العلاج داخل المستشفى لعلاج الأورام بالمجان، ويأتي التكريم في إطار ما يقومن به الآن في حملات التوعية ضد سرطان الثدي، وأيضا تقديم الدعم المعنوي للسيدات مرضى السرطان اللاتي يتلقين العلاج المجانى داخل أقسام المستشفى المختلفة.

سرطان الثدي

وأكد الدكتور محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لأورام الأقصر أن المستشفى حريص على مواصلة دوره، وأداء رسالته في تثقيف المجتمع، ورفع وعيه في مختلف المجالات، ويسعى جاهدا للمشاركة في المبادرات العالمية، والمحلية، الهادفة للمحافظة على صحة الإنسان، وتقديم الرعاية الشاملة له، وخاصةً صحة المرأة المصرية، باعتبارها جزءا أساسيا من أمن واستقرار الأسرة المصرية، ووصولًا إلي مجتمع صحي وسليم، قادر على المشاركة بفاعلية في خطط الدولة، مؤكدا على حرص مستشفيات الأورام على تكريم السيدات اللاتي تم شفاؤهن من سرطان الثدي وكن يتلقين العلاج داخل المستشفى.

وأشار إلي أهمية تكريم مستشفيات شفاء الأورمان للسيدات اللاتى تم شفاؤهن من سرطان الثدي وكن يتلقين العلاج داخل أقسام المستشفى، كذلك نوه إلى أهمية الندوات التثقيفية، والتوعوية، التي تناقش ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأثره فى زيادة نسبة الشفاء، ورفع مستوى الوعى لدى السيدات، والفتيات، إلى جانب وسائل الوقاية منه ومعالجته، للحد من انتشاره داخل المجتمع المحلي، وتقديم الدعم اللازم للتوعية بشأنه.

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