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خارج الحدود

واشنطن تعترف بزعيم المعارضة أوروتيا رئيسيا لفنزويلا وكراكاس ترد

أوروتيا، فيتو
أوروتيا، فيتو

اعترفت الولايات المتحدة، بزعيم المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا "رئيسًا منتخبًا" لـ فنزويلا، في خطوة وصفتها كراكاس بأنها "سخيفة".

 

وجاء في منشور لوزير الخارجية أنتوني بلينكن عبر منصة إكس: "لقد قال الشعب الفنزويلي كلمته المدوية في 28 يوليو وجعل (جونزاليس أوروتيا) الرئيس المنتخب"، لافتا إلى أنّ "الديمقراطية تتطلب احترام إرادة الناخبين"، بحسب "فرانس برس".

وسارعت فنزويلا إلى الرد، وقالت إن اعتراف واشنطن بأوروتيا رئيسًا منتخبًا لفنزويلا خطوة "سخيفة".

وتؤكد المعارضة الفنزويلية أن مادورو هُزم على يد إدموندو جونزاليس أوروتيا الذي لجأ إلى إسبانيا في سبتمبر بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه، بناء على ما وصفته المعارضة بـ"تهم ملفقة"، لكن نيكولاس مادورو يؤكد أنه حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات.

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