ترامب يختار الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ترشيح الملياردير هوارد لوتنيك لمنصب وزير التجارة الأمريكي في إدارة ترامب التي ستتولى المهام في يناير بعد تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

وكشف ترامب عن انضمام مدير شركة "كانتور فيتزجيرالد" الاستثمارية هوارد لوتنيك إلى إدارته كوزير للتجارة في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء.

يذكر أن هوارد لوتنيك البالغ 63 عامًا من العمر يعمل في وول ستريت منذ أكثر من 30 عامًا، والتحق بشركة "كانتور فيتزجيرالد" في عام 1983، بعد تخرجه في كلية هافرفورد الخاصة في ولاية بنسلفانيا.

وأصبح لوتنيك رئيسًا للشركة في عام 1996، وحسب آخر المعلومات التي تم الكشف عنها، كان لوتنيك يمتلك حصة 60% في شركته في عام 2018، حيث كانت قيمتها تقدر بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار.

وكان لوتنيك يجمع التبرعات لحملتي ترامب أثناء انتخابات 2020 و2024. وكان يعبر عن تأييده لسياسات ترامب في مجال الرسوم والتعريفات.

ويعرف عنه كذلك أنه نجا من الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك يوم 11 سبتمبر 2001، حيث يقع مكتب لشركته. وقتل 658 موظفا في شركته في الهجوم، بمن فيهم أخوه الأصغر غاري لوتنيك.

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