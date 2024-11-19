الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال بالمسيرات الانقضاضية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بوابة العمرا جنوب مدينة الخيام بالمسيرات الانقضاضية.

 

مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا إسرائيليًّا وإصابة 781 آخرين بجروح خطِرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطًا وجنديًّا وإصابة 781 بجروح خطِرة منذ بداية الحرب.

 

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنًا باهظًا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

 

وادعى هاجاري: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب الله مدينة الخيام الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال لبنان

مواد متعلقة

حزب الله يكشف حصيلة خسائر الاحتلال منذ بدء العدوان البري على جنوب لبنان

قنصل لبنان الجديد في زيارة لمكتبة الإسكندرية

جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب لبنان

إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان

الأكثر قراءة

ردة فعل مصطفى محمد بعد استبداله خلال مباراة مصر وبتسوانا (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

ارتفاع جنونى في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الثلاثاء 19/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

مدير نجدة الطفل يكشف مفاجأة بشأن زواج القاصرات

قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام

محلل سياسي يكشف مخططا شيطانيا تنفذه إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية

ارتفاع كبير في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

تحقيقات في سوريا بسبب سقوط شاب ضرير في نهر، ما القصة؟

قدرة الخالق، مشهد فريد لالتقاء نهرين بمياه حمراء وأخرى زرقاء دون امتزاج (فيديو)

نذير الهلاك، ظهور سمكة «يوم القيامة» نافقة على أحد الشواطئ

السيلفي القاتل، أسد يحول لحظة سعادة إلى كابوس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

انتكاس الفطرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة العنكبوت

تفسير رؤية الكلب الأسود في المنام وعلاقتها بوجود عدو متربص

المزيد
الجريدة الرسمية