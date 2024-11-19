الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 متهمين فى قضية إتجار نقد أجنبى يقود الشرطة لكشف غموض سرقة أموال ومشغولات ذهبية بالقاهرة

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين

ألقى  رجال الشرطة ، القبض على 3 متهمين فى قضية اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بالجيزة يقود أجهزة البحث إلى كشف ملابسات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة.. وإعادة المسروقات.

 

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تعود تفاصيل الواقعة بتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (سائق، عاملان "لهما معلومات جنائية"- مُقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق) لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.. وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات أجنبية").

 وبمواجهتهم اعترفوا أن المبلغ المضبوط من متحصلات واقعة سرقة (أحد الأشخاص) حال مشاهدتهم له بحيازته مبالغ مالية بالعملات الأجنبية أثناء قيامه بشراء شقة سكنية بالجيزة.. حيث تم تحديد (مالك العقار، المشترى"له معلومات جنائية").
 

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة المشترى (مبلغ مالى - سبيكة ذهبية).. وبمناقشتهما أقر مالك العقار ببيع شقة بعقار ملكه للثانى وسداده ثمنها بالعملة الأجنبية والمحلية، وإعترف الثانى بأن المبلغ المالى والسبيكة الذهبية من متحصلات واقعة سرقة شقة سكنية "كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة" بأسلوب "كسر النافذة" وإخفاء باقى المسروقات بالشقة التى قام بشرائها وتسليم صديق له (عاطل "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه") مبلغ مالى بالعملة الأجنبية لتغييره بالعملة المحلية وبعض المشغولات الذهبية لبيعها.

 وبإستكمال تفتيش الشقة المباعة ضُبط بداخلها (سبائك ذهبية) وبمواجهة صديقه بما جاء بإعترافات المتهم المذكور أيدها وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى السوق المصرفي المصرف المشغولات الذهبية النقد الأجنبى خارج نطاق السوق دائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة

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