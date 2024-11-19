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حوادث

ضبط 12 لصًا لارتكاب جرائم سرقات من بينها مخزن شركة شحن ومدرسة

ضبط 12 لصًا لإرتكاب
ضبط 12 لصًا لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – أسوان – البحيرة - المنيا) من ضبط 12 لصًا لإرتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها مخزن شركة شحن ومدرسة والدراجات النارية وفندق.
 

 فى  الجيزة؛ تم ضبط (4 أشخاص) بتهمة سرقة (جهاز "لاب توب" – 8 هواتف محمولة –  2 ساعة ذكية) من داخل مخزن إحدى شركات الشحن "كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى" عن طريق كسر النافذة الخاصة بالمخزن.

 

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لعلمهم بتخزين بعض الأجهزة بالمخزن الخاص بالشركة عن طريق إثنين منهم يعملان بتلك الشركة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.
 

وفى  أسوان؛ تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دراو، لقيامه بالدلوف إلى إحدى المدارس عن طريق تسلق السور وسرقة عدد من (المفاتيح والأسلاك الكهربائية)، وتم بإرشاده ضبط (جميع المسروقات المستولى عليها – الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).
 

ملاحقة اللصوص فى المحافظات 

 

وفى البحيرة؛ جرى ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عاطلين"لـ 3 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبحوزتهم (2 سلاح أبيض).

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وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
 

وفى  المنيا؛ تم  ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بتهمة سرقة بعض (المصوغات الذهبية) من داخل غرفة بأحد الفنادق، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سىء النية" (مالك محل مصوغات – مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) أمكن ضبطه، وأرشد عن المصوغات الذهبية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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