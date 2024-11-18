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أخبار مصر

وزير التعليم يشيد بأداء عدد من المعلمات بمدارس شمال سيناء

محمد عبداللطيف وزير
محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم
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أشاد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من معلمات مدرسة "الشهيد غانم شبانة الابتدائية المشتركة" بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، نظرا لحرص الطلاب على أداء واجباتهم، ومتابعة كراسات الحصة

 

و قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بجولة تفقدية اليوم، في عدد من مدارس محافظة شمال سيناء؛  لمتابعة سير انتظام العام الدراسي، في إطار جولاته المستمرة لمتابعة العملية التعليمية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء يستهلان الجولة بزيارة مدرسة "غانم شبانة الابتدائية " بمدينة بئر العبد
 

ورافق الوزير خلال زيارته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء وعدد من شيوخ سيناء.

 مؤسسات المجتمع المدنى

وقد استهل الوزير والمحافظ زيارتهما إلى محافظة شمال سيناء، بافتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة "الشهيد غانم شبانة الابتدائية المشتركة" بمدينة بئر العبد والتى تضم عدد (٤١٠) طالب وطالبة، وقد قامت "مؤسسة مصر الخير" وبتمويل من البنك الأهلى المصرى بعمل صيانة شاملة للمدرسة كنموذج من المشاركة المجتمعية والمساهمة من جانب مؤسسات المجتمع المدنى التى ساهمت بشكل كبير فى أعمال الصيانة وتجهيز المدرسة.

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وتفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ شمال سيناء فصول المدرسة، وحرص الوزير على الاطمئنان على المستوى الدراسي لدى الطلاب فى القراءة والكتابة، والتأكد من انتظام التقييمات الأسبوعية، والاطلاع على كراسات الحصة والواجب.

وتفقد الوزير والمحافظ أيضا خلال زيارتهما المدرسة معمل العلوم ومعمل الكمبيوتر ومكتبة المدرسة، كما شهدا عرضًا استعراضيًا تراثيا.

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وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشهيد غانم شبانة الابتدائية المشتركة مدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء

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